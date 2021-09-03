Pozantı Belediyesi okullarda temizlik ve dezenfekte çalışması yaptı - Son Dakika

Pozantı Belediyesi ekipleri, 2021-2022 eğitim öğretim yılı öncesi okullarda temizlik ve dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, gençlerin ve çocukların daha sağlıklı şartlarda eğitim alabilmeleri için gerekli hazırlıkları başlattıklarını söyledi.

Çay, belediye personellerinin kentteki okullarda özverili şekilde temizleme ve dezenfekte çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.