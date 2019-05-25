Pozantı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü
1 saat önce
Adana'nın Pozantı ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Adana
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 04:15 Kaynak: AA
'nın Pozantı
ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Etkinliklerinin ilk gününde, şehit Sarı Mehmet'in kabri ve Çoğbeli şehidi Kasım Hoca Efendi'nin Belemedik'teki kabri ziyaret edildi. Adana Büyükşehir Belediyesi
Bando ekibi de ilçe meydanında kortej yürüyüşü yaptı.
Etkinliklerin ikinci gününde ise Kaymakam Muammer Sarıdoğan ve Belediye Başkanı Mustafa Çay
, Atatürk
Anıtı'na çelenk sundu.
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