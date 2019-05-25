Son Dakika Haberleri: Pozantı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü

Pozantı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü

1 saat önce

Adana'nın Pozantı ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Pozantı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü, System.String[]
Adana'nın Pozantı ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Etkinliklerinin ilk gününde, şehit Sarı Mehmet'in kabri ve Çoğbeli şehidi Kasım Hoca Efendi'nin Belemedik'teki kabri ziyaret edildi.
Adana Büyükşehir Belediyesi Bando ekibi de ilçe meydanında kortej yürüyüşü yaptı.
Etkinliklerin ikinci gününde ise Kaymakam Muammer Sarıdoğan ve Belediye Başkanı Mustafa Çay, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 04:15 Kaynak: AA
Adana, Pozantı, Güncel
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