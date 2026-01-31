Pozzecco'dan Türkiye'ye Övgü - Son Dakika
Pozzecco'dan Türkiye'ye Övgü

31.01.2026 11:17
Gianmarco Pozzecco, Türkiye'nin EuroBasket'teki başarısını ve Alperen Şengün'ü övgüyle anlattı.

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Gianmarco Pozzecco, A Milli Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) büyük bir başarı elde ettiğini söyledi.

Galatasaray'a gelmeden önce Dinamo Sassari, ASVEL ve İtalya Milli Takımı'nın başantrenörlüğünü yapan Pozzecco, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

EuroBasket 2025'te İtalya Milli Takımı'nı çalıştıran Pozzecco, Türkiye'nin bu organizasyondaki başarısına şaşırmadığını belirterek, "Türkiye, EuroBasket'te inanılmaz bir başarı gösterdi. Alperen Şengün de büyük fark oluşturdu. Bu başarıya şaşırmadım. Ergin Ataman, şu anda Avrupa'nın en iyi koçlarından biri. Çok iyi oyunculara sahipsiniz. Çok iyi bir iş çıkardınız. Aynı zamanda arkadaşım olan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu tebrik ediyorum. Bütün basketbolcular, yönetim tarafına geçince başarılı olamayabiliyor. Hidayet ise harika iş çıkardı. Basketbol Süper Ligi, A Milli Basketbol Takımı ve Basketbol Gelişim Merkezi, şu anda harika durumda. Bu yüzden onun harika bir iş çıkardığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Milli basketbolcu Alperen Şengün'den övgüyle söz eden Pozzecco, "İtalya Milli Takımı'nı çalıştırdığım dönemde Alperen Şengün'ü kadromda görmek isterdim. Başka iyi oyuncularınız da var. Sertaç Şanlı, Ercan Osmani ve Cedi Osman gibi iyi oyunculara sahipsiniz. Yine de bir oyuncu seçecek olsam Alperen Şengün'ü seçerdim. Shane Larkin'i de unutmamak gerekiyor." diye konuştu.

"Yakup Sekizkök iyi bir iş çıkarmış"

Galatasaray MCT Technic'te geldiğinden beri fazla değişiklik yapmadığını aktaran Pozzecco, şunları kaydetti:

"Benden önceki başantrenör Yakup Sekizkök iyi bir iş çıkarmış. Yine de her koçun basketbolla ilgili farklı fikri vardır. Farklı felsefelere sahip olabilirsiniz. Benim de bir felsefem var. Takım olarak savunma yapmalıyız. Birbirimize yardımcı olmalıyız ve topu paylaşmalıyız. Sahada pas vermeyen bir oyuncu sevilmez. Basketbolcu olarak büyüdüm. Bu yüzden hücumda topun paylaşılması gerektiğini bilirim. İyi defans yapmak da önemli. Bunların üzerine çalışıyorum. Her zaman oyuncularımla ilgilenmeye çalışırım. Basketbol, bir takım sporu. Oyuncuların da kişisel hedefleri ve hayalleri var. Bunlara ulaşmaları için oyunculara yardımcı olmalıyım."

Sarı-kırmızılı takım ile bu sezonki hedeflerine değinen İtalyan çalıştırıcı, "Maçları kazanmayı hedefliyorum. Böylece taraftarları da salona çekmek istiyorum. Maçlarda daha fazla taraftara ihtiyacımız var. Sahada duygularınızla oynarsanız, taraftarlar da bunu hisseder. Böylece maçları izlemeye gelebilirler. Şu anki hedefimiz bu. Taraftarların maçlara daha fazla gelmesini istiyoruz." dedi.

"Ligde çok mücadeleci ve iyi bütçeye sahip takımlar var"

İtalyan çalıştırıcı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde çok güçlü takımların mücadele ettiğini dile getirerek, "Lig, inanılmaz bir seviyede. Bence Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi, Avrupa basketbolunda çok iyi bir konumda. İspanya Ligi ile kıyaslayabiliriz. Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi'ni (EuroLeague) kazandı. Beşiktaş GAİN ve Bahçeşehir Koleji de iyi bir performans gösteriyor. Ligde çok mücadeleci ve iyi bütçeye sahip takımlar var. İnanılmaz salonlar da var." şeklinde görüş belirtti.

Avrupa basketbolundaki uluslararası organizasyonları değerlendiren İtalyan başantrenör, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Basketbol Avrupa Ligi, şu anda Avrupa'daki en iyi organizasyon. Eskiden BKT Avrupa Kupası ikinci sırada, Basketbol Şampiyonlar Ligi de üçüncü sıradaydı. Şimdi bu durum değişti. Basketbol Şampiyonlar Ligi, BKT Avrupa Kupası'nı geçti. Artık Basketbol Şampiyonlar Ligi ikinci sırada. Basketbol Şampiyonlar Ligi, her geçen gün zorlaşıyor. Bu takımların hepsiyle mücadele etmek de kolay değil. Le Mans ile oynadık. Gerçekten çok iyi bir takım. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde de zor maçlar oynuyoruz. Bu yüzden o maçlardan sonra dinlenemiyoruz."

"Galatasaray'ın NBA Avrupa'da yer almasını isterim"

NBA Avrupa projesiyle ilgili görüşlerini belirten 53 yaşındaki çalıştırıcı, "NBA'in dünyası, bu işte her şeyin üstünde. Bu işin en iyisi onlar. İtalya Basketbol Federasyonu Başkanı Gianni Petrucci ile konuştum. O da bana İtalya ekiplerinden NBA Avrupa projesine katılım olabileceğini söyledi. Galatasaray da NBA Avrupa'nın bir parçası olabilir. Yöneticiler, bu projeye katılmamız için uğraşıyor. Galatasaray'ın NBA Avrupa'da yer almasını isterim." ifadelerini kullandı.

Gianmarco Pozzecco, kızının isminin "Gala" olduğunu dile getirerek, "Eşim, ona bu ismi 3 sene önce verdi. 16 Şubat'ta doğmuştu. Sportif direktör Vladimir Micov beni aradı. Takımın isminden dolayı bu garip oldu ama arkasında 'Gala' yazılı tişörtler almak da anlamlı oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Gianmarco Pozzecco, Alperen Şengün, EuroBasket, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
