PPF'den 21 Milyar Lira Çıkış

Fon Turkey Kurucusu Onur Duygu, enflasyonda yaşanan güç kaybının ve bunun yol açtığı faiz indirimlerinin para piyasası fonlarının (PPF) getirilerini azalttığını belirterek, yılın ilk 20 gününde para piyasası fonlarından 21 milyar liralık çıkış olduğunu söyledi.

Ekonomi yönetiminin uyguladığı politikalar kapsamında dezenflasyon sürecindeki olumlu gidişat, fon yatırımları tarafında tercihlerin yeniden şekillenmesine neden oluyor.

Küresel ekonominin birçok zorlukla mücadele ettiği bu dönemde, yurt içinde uygulanan politikaların etkileri giderek daha belirgin hale geliyor. Ekonomi yönetiminin attığı adımlar çerçevesinde dezenflasyon süreci devam ederken, bu durum gelecek dönemde enflasyonun daha da yavaşlayacağı beklentilerini öne çıkarıyor.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) de Eylül 2025'ten bu yana düşüş eğiliminde hareket ediyor. CDS, 5 Ocak'ta 204,5 baz puana inerek Mayıs 2018'den bu yana en düşük seviyesine gerilerken, bölgede jeopolitik tansiyonun bir miktar artmasıyla sınırlı yükseliş kaydetti.

Yılın ilk 20 gününde PPF'lerden 21 milyar lira civarı çıkış oldu

Fon Turkey Kurucusu Onur Duygu, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, para piyasası fonlarından dönem dönem çıkışlar görülebildiğini belirterek, "Yılın ilk 20 gününde, para piyasası fonlarına 23 milyar lira giriş, serbest para piyasası fonlarından ise 44,5 milyar lira çıkış söz konusu. Nette bakıldığında ise '21 milyar lira çıkış var' diyebiliriz." dedi.

Bu tutarın bir kısmının yurt dışı varlıklara yatırım yapan döviz içerikli fonlara gittiğinin varsayılabileceğini dile getiren Duygu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yurt dışı varlıklara yatırım yapan fonlarda 57 milyar lira giriş görünüyor. PPF'lerdeki çıkışların belli bir kısmı da hisse senedi yoğun fonlara gitmiş olabilir. Son 10 yılın en iyi başlangıçlarından birini yapan BIST100 endeksine rağmen fonlara para girişi sadece 3,5 milyar lirada kalmış görünüyor. Bunun nedeni ise yıl başından itibaren yükselişin belirli hisseler özelinde yoğunlaşması ve bunun da hisse senedi fonları performansının BIST100 altında kalmasına yol açması olarak değerlendirebiliriz. Yılın geri kalanı için para piyasası fonlarının getirisinde gerilemenin etkisini daha fazla göreceğiz diye düşünüyorum."

"Yatırımcılar temkinli bir iyimserlik içinde"

Onur Duygu, enflasyonda yaşanan güç kaybının faiz indirimleri olarak yansımasının fonlar tarafında da etkili olduğunu kaydederek, "İki taraflı olarak değerlendirmek mümkün. Bu durum hem PPF getirilerini azaltıyor hem de makroekonomik beklenti kanalı ile BİST getirilerini yükseltiyor. Yine de yatırımcıların temkinli bir iyimserlik içinde olduğunu ve sınırlı bir geçişle PPF ağırlıklarını azalttıklarını söyleyebiliriz." diye konuştu.

Gelecek döneme ilişkin beklentilerini de paylaşan Duygu, ilk etapta hisse senedi fonlarından ziyade daha çoklu varlık temasındaki değişken ve fon sepeti fonlarına para girişinin olabileceğini, bu fonların hissedeki yükselişi yansıtabildiğini ve olası geri çekilmelerde faiz getirisiyle defansif kalabildiğini anlattı.

Duygu, yılın ilk yarısında getiri arayışının değişken fonlara para akışını sağlayacağını kaydederek, "Bu da dolaylı olarak hisse senedi piyasasına giriş yaratacaktır. Makro göstergelerde iyileşme, küresel faiz indirimleri ve yurt dışı yerleşiklerin yatırımları ikinci yarıda hisse senetlerindeki yükselişi hızlandırabilirse o zaman PPF'den hisse senedi fonlarına geçiş daha güçlü olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.