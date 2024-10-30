Prag'da Cumhuriyet Bayramı ve İlişkilerin Kutlaması - Son Dakika
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Prag'da Cumhuriyet Bayramı ve İlişkilerin Kutlaması

Prag'da Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye-Çekya ilişkilerinin 100. yılı için resepsiyon düzenlendi.

30.10.2024 11:56
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(PRAG) - Çekya'nın başkenti Prag'ın Ulusal Müze binası, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna ev sahipliği yaptı. Etkinlik Cumhuriyet Bayramı'nın yanı sıra, Türkiye ile Çekya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100'üncü yıl dönümünde gerçekleşti. Törene katılan Çekya Dışişleri Bakan Yardımcısı Jiri Kozak, TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısını kınarken, Türkiye ile dayanışma mesajı verdi.

Çekya'nın başkenti Prag'ın ikonik yapılarından Ulusal Müze, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış ve eşi Beyhan Bağış'ın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyon, Cumhuriyet Bayramı'nın yanı sıra, Türkiye ile Çekya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100'üncü yıl dönümüne de denk geldi.

Cumhuriyet Bayramı için Ulusal Müze'de gerçekleşen etkinliğe, Çekya eski Cumhurbaşkanı Vaclav Klaus, Çekya Dışişleri Bakan Yardımcısı Jiri Kozak, Çekya eski başbakanlarından Andrej Babiş, Jiri Paroubek, Jan Fisher ve Petr Necas'ın yanı sıra Çekya Parlamentosu üyeleri, diplomatik misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Bakan Yardımcısı Kozak'tan terör saldırısına kınama...

Gecenin şeref konuğu olarak katılım sağlayan Çekya Dışişleri Bakan Yardımcısı Jiri Kozak, yaptığı konuşmada, geçen hafta TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısını kınayarak, terörle mücadelede dayanışma ve iş birliği çağrısında bulundu. Kozak, ayrıca Türkiye ile Çekya arasında ikili ticaret hacminin arttırılması yönünde gösterdiği çabalar nedeniyle Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış'a teşekkür etti.

Prag Büyükelçiliği görev süresinin sonuna yaklaşan Bağış, Cumhuriyet'in 101'inci yılını ve Türkiye ile Çekya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100'üncü yılını Çekya'nın en tarihi mekanlarından Ulusal Müze'de kutlamaktan duyduğu mutluluğu ifade etti. Bağış, görev süresince Türkiye ve Çekya arasındaki ikili ticaret hacminin 6,5 milyar dolara yaklaşmasından gurur duyduğunu söyledi.

Büyük bir coşku ve geniş bir katılımla gerçekleşen resepsiyonda, Prag Filarmoni Orkestrası'nın yanı sıra İtalyan piyanist Guila Mazzoni ve Türk asıllı Amerikalı elektro keman sanatçısı Giselle Tavillson sahne alırken etkinliğin sunuculuğunu ünlü sunucu Oylum Talu üstlendi.

Kaynak: ANKA

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