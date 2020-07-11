Premier Lig'de küme düşen ilk takım Norwich City oldu
İngiltere Premier Lig'in 35'inci haftasında, lig sonuncusu Norwich City sahasında, West Ham United'a 4-0 mağlup olarak bitime 3 hafta kala küme düştü.
İngiltere Premier Lig'in 35'inci haftasında, lig sonuncusu Norwich City sahasında, West Ham United'a 4-0 mağlup olarak bitime 3 hafta kala küme düştü. Konuk ekibe 3 puanı getiren golleri Michail Antonio kaydetti.
Carrow Road'da oynanan karşılaşmada West Ham United 11'inci dakikada Michail Antonio'nun golüyle 1-0 öne geçti. 45'inci dakikada bir kez daha sahneye çıkan Antonio farkı 2'ye çıkardı. Mücadelenin ikinci yarısında da üstün oyununu sürdüren West Ham, 54 ve 74'üncü dakikalarda yine Antonio'nun attığı gollerle karşılaşmadan 3 puanla ayrıldı. Bu sonuçla 21 puanla son sırada kalan Norwich City, Premier Lig'de küme düşen ilk takım oldu.Premier Lig'de günün diğer karşılaşmasında ise Watford, sahasında Newcastle United'ı 2-1'lik skorla geçti. Bu sonuçlarla West Ham United ile Watford 34 puana ulaşarak birer maç eksiği bulunan 28 puanlı Bournemouth ve 27 puanlı Aston Villa'nın önünde ligde kalmak için avantaj elde etti.
Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 17:00 Kaynak: DHA
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