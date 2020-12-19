Premier Lig'de Manchester City, Southampton'ı tek golle geçti

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, deplasmanda Southampton'ı 1-0 mağlup etti.
Premier Lig'in 14. haftasında Southampton ile Manchester City, St. Mary's Stadı'nda karşılaştı.
Konuk takım Manchester City, 16. dakikada Raheem Sterling'in kaydettiği golle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.
İki hafta sonra galip gelen bir maçı eksik Manchester City, puanını 23 yaptı. Southampton ise 24 puanda kaldı.
- Kaynak: AA
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