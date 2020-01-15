Prens Harry ve Meghan Markle'ın bundan sonraki hayatıyla ilgili merak edilenler

Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekilmek istediklerini açıklayan Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Sussex Düşesi Meghan Markle'ın bundan sonraki hayatına dair cevap bekleyen birçok soru var.

BBC, okuyuculardan gelen bazı soruları yanıtladı:

Eğer Harry ve Meghan Kanada'dan kalıcı oturum izni alırsa, vergi ödeyecekler mi? - Paul, Vancouver/Kanada

Dük ve düşes herhangi bir vergi ayrıcalıkları olmayacağını açıkladı, yani çok büyük olasılıkla normal vergi kanunlarına tabi olacaklar.

Ancak Harry ve Meghan'ın vakitlerinin ne kadarını Kanada'da geçirecekleri bilinmiyor.

Kalıcı oturum iznine başvurur ya da bir vergi yılı içinde 183 günden uzun süre kalırlarsa, Kanada kanunlarına göre "yerleşik" sayılacaklar ve normal vergileri ödemek durumunda kalacaklar.

İngiltere dışında daha az zaman geçirseler bile - Meghan'ın İngiltere vatandaşlığı alabilmesi için İngiltere'de vakit geçirmesi gerekebilir - Kanada'da çalışarak kazandıkları paranın vergisini ödemekle yükümlüler.

Kanadalılar monarşiye nasıl bakıyor? Alex Bowers, Kent, İngiltere

Kraliçe Kanada'da devletin başı. Son kamuoyu yoklamaları Kanadalıların monarşi ile bağlarını koparmaya daha eğilimli olduğunu gösteriyor ama kraliyet ailesinin bazı üyeleri Kanada'da hala oldukça gözde.

Research Co tarafından geçen yıl yapılan ve 1000 kişinin katıldığı ankette, seçilmiş başkan isteyenlerin oranı yüzde 33. Yüzde 31'i ise monarşinin devamından yana.

Kanada'nın Fransızca konuşulan Quebec eyaletinde cumhuriyetçi eğilim daha yüksek. Burada cumhuriyetle yönetilmek isteyenlerin oranı yüzde 53.

Prens Harry'nin Kanada'daki popülerlik oranı yüzde 70, Meghan'ınkiyse yüzde 60.

Kraliyet unvanlarını bırakırlarsa yeniden geri alabilirler mi? - Sarah Coleman, Lancashire, İngiltere

Kraliçe evlendikleri gün Prens Harry'ye Sussex Dükü, Dumbarton Kontu ve Kilkeel Baronu unvanlarını, Meghan'a ise Sussex Düşesi unvanını verdi.

Çift kraliyet unvanlarını bıraksa bile, Harry doğuştan aldığı prens unvanını kaybetmiyor.

Unvanlarını ise ancak kraliçe (ya da kral) geri verebiliyor.

Harry ve Meghan nasıl Sussex kraliyet ismini markalaştırabildi? - Wendy Watkins, Herefordshire, İngiltere

Prens Harry ve Meghan Haziran 2019'da "Sussex Royal" markasının haklarını almak için İngiliz makamlarına başvurdu. Marka haklarını aldıkları ürünler arasında kitaplar, kıyafet, vakıf işleri, eğitim ve sosyal yardım hizmetleri de bulunuyor.

Başvuruları Aralık 2019'da yayımlandı ve itiraz gelmezse Şubat 2020'de Sussex Royal markası çiftin üzerine tescillenecek.

Çiftin Sussex Royal'ı, daha geniş bir ürün ve hizmet yelpazesini kapsayacak şekilde, küresel marka olarak tescil ettirmek istedikleri de belirtiliyor.

Sussex Dükü ve Düşesi otomatik olarak Kanada'dan oturum izni alabiliyor mu? - Heather Love, Ballynure, County Antrim, Kuzey İrlanda

Çift Noel'i Kanada'da geçirdi ve Meghan da 8 aylık oğulları Archie ile birlikte şu an orada.

Bir İngiliz olarak Prens Harry'nin Kanada'da bir yılda 6 aya kadar kalma hakkı var. Daha uzun süre kalmak isterse vizeye başvurmak zorunda.

ABD vatandaşı olan Meghan için de aynı kurallar geçerli.