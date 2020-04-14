Prens Selman, 340 milyon sterline Newcastle United'ı satın alıyor

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed bin Selman, İngiltere Premier Lig'in köklü kulübü Newcastle United'ı satın almak için resmi görüşmelere başladı. Suudi Prens, Suudi kraliyet ailesinin Kamu Yatırım Fonu aracılığıyla Newcastle'ı satın almak için 340 milyon sterlinlik bir teklifte bulundu. Görüşmeler şeyh Mansour'un Manchester City'yi alırken kullandığı PCP Capital Partners finansal danışmanlık şirketi aracılığıyla devam ediyor.

KULÜBÜN YÜZDE 80'İNE SAHİP OLACAK

The Sun'da yer alan habere göre, Mohammed bin Selman, kulübün yüzde 80'ine sahip olacak. Kulübün yüzde 10'luk kısmı hali hazırda kulübün sahibi Mike Ashley'e ait olacak diğer yüzde 10'luk kısım ise Reuben kardeşlerin mülk geliştiricilerine ait olacak. Premier Lig'de bu sezon inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Newcastle United, 35 puanla 13. sırada yer alıyor.

TARAFTARLAR SELMAN'I İSTEMİYOR

Newcastle United taraftarları Mike Ashley'in kulübü Suudi yatırım fonuna satmasına karşı çıkarak, "Ashley'a karşı birlik' pankartlarıyla tepki göstermişlerdi.

(Skorer)