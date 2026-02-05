Prim Borçlarında Kolaylık - Son Dakika
Prim Borçlarında Kolaylık

05.02.2026 11:21
Bakan Işıkhan, prim borçlarında yüzde 10 peşinat şartını kaldırarak kolaylık sağladıklarını açıkladı.

(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Sosyal Güvenlik Kurumumuza olan prim borcu ödemelerinde önemli bir kolaylığı hayata geçirdik. Tecil ve taksitlendirme işlemlerinde yüzde 10 peşinat şartını kaldırdık" ifadesini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan prim borcu ödemelerinde "önemli bir kolaylığı" hayata geçirdiğini ifade ederek, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Işıkhan, şunları kaydetti:

"Sosyal Güvenlik Kurumumuza olan prim borcu ödemelerinde önemli bir kolaylığı hayata geçirdik. Tecil ve taksitlendirme işlemlerinde yüzde 10 peşinat şartını kaldırdık. Tecilde ilk taksit dahil olmak üzere tüm taksitlerin eşit tutarlarda ödenebilmesini sağladık. Düzenleme sayesinde borç ödemelerini kolaylaştırıyor, vatandaşlarımızı destekliyoruz."

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11:18
Aylar sonra ortaya çıktı: Feti Yıldız, Öcalan'ın talebini ''Görüşme bitmiştir'' diyerek reddetmiş
AVM'ye giden ünlü ismin zor anları! Neredeyse eziliyordu
330 bin TL istenen evin görüntüleri isyan ettirdi
SGK prim borcu ödemesinde peşinat şartı kaldırıldı
Kante ile samimiyeti gündem olan Hatun teyze konuştu
"Hangi partiye asla oy vermezsiniz?" anketi: Birinci sırada DEM Parti var
