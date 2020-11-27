Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde randevulu poliklinik hizmeti verilecek - Son Dakika

Giresun'da Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 30 Kasım'dan itibaren sadece randevulu poliklinik hizmeti verilecek.

Başhekim Atilla Çıtlak, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle 30 Kasım tarihinden itibaren Teyyaredüzü Mahallesi'ndeki Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sadece randevulu poliklinik hizmeti verileceğini belirtti.

Pandemi nedeniyle gerçekleşen başvurular için acil servis, poliklinik hizmetleri ve hasta yatışlarının tümünün aynı merkezde sürdürüleceğini vurgulayan Çıtlak, Aksu Mahallesi'ndeki Yeni Eğitim Araştırma Hastanesi binasında ise ayaktan ve randevulu poliklinik hizmetleri verileceğini kaydetti.