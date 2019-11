Prof. Dr. Akbaş'tan GAÜN öğrencilerine konferans

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akbaş tarafından Emperyalizmle Mücadelede İki Adam Bir Hareket Hasan El Benna ve Said Nursi Konferansı verildi.



GAÜN Akademik Düşünce Eğitim ve Medeniyet Topluluğu tarafından GAÜN Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansta, Hasan el-Benna ve Said Nursi'nin heyecan kaynakları kurutulmuş bir ümmeti harekete geçiren iki adam olduğunu söyledi.



Prof. Dr. Akbaş, "Her iki adam da büyük hayaller kurdu. Biri Nil nehri kenarında hayaller kurarken diğeri Van gölü kenarında hayaller kuruyordu. Her ikisi de İslam toplumlarının eğitilmesini zaruri gördü. Her ikisini de harekete geçiren şey, İslam aleminin içinde bulunduğu buhrandı. İngiliz Sömürge Bakanı W. Gladston'un, 'Kur'an'ı Müslümanların elinden almadıkça muvaffak olamayız' sözü, onların Kur'an'a hizmet yolunda azimlerini daha da biledi. Her ikisinin de derin bir ibadet hayatı vardı. Zühd ve takva içinde yaşadılar, dünyalık süsler onları aldatamadı" şeklinde konuştu.



Hasan el-Benna ve Said Nursi'nin bu ümmetin evlatlarına umut aşıladıklarını vurgulayan Prof. Dr. Akbaş şunları söyledi:



"Her ikisi de İslam'ın modern asra hitabını ortaya koydu. Muhatap oldukları insanları etkilediler. İslam aleminin asırlardır eşine rastlamadığı adamlardı. Boyun eğmediler, duraksamadılar, tehditler ve saldırılar karşısında geri adım atmadılar. Davetlerinin müntesipleri tarafından yayılması, onlar için en büyük makam olmuştu. Onlar şöhret alanlarından uzak durmuş ve lüks hayatın etkilerinden sıyrılmışlardı. Her ikisi de özgürlük ve bağımsızlık yolunda birer fedai oldular ve korkmadılar. Biri bu hayattan 43 yaşında şehadetle ayrılırken diğeri 82 yıllık bir ömrü İslam'ı neşretmeye adadı." - GAZİANTEP