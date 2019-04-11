Prof. Dr. Bülent Görenek'e Ödül

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Görenek'e, "Türk Kalp Vakfı Doç. Dr. Edip Kürklü Tıp Ödülü" verildi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Görenek'e, "Türk Kalp Vakfı Doç. Dr. Edip Kürklü Tıp Ödülü" verildi.



Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da düzenlenen törende, Prof. Dr. Görenek ödülünü Türk Kalp Vakfı Başkanı Kenan Güven ve Onursal Başkanı Çetin Yıldırımakın'dan aldı.



Her yıl tıp alanında seçkin bilim insanlarına takdim edilen ödüle bu yıl gerek yurt içinde gerekse yurt dışında gerçekleştirdiği önemli bilimsel çalışmalarından dolayı Prof. Dr. Görenek layık görüldü.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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