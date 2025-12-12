Hastalarından elden para alan kadın doğum profesörü tutuklandı - Son Dakika
Hastalarından elden para alan kadın doğum profesörü tutuklandı

12.12.2025 11:30
Hastalarından elden para alan kadın doğum profesörü tutuklandı
Trabzon'da hastane ve kendisine yapılan resmi ödemelerin yanı sıra "ameliyat" ücreti adı altında hastalarından elden para alan Kadın Doğum Uzmanı Prof. Dr. C.K. tutuklandı. Profesörün son olarak bir hastasından elden 150 bin TL ameliyat ücreti aldığı öğrenildi.

Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde görev yapan Kadın Doğum Uzmanı Prof. Dr. C.K'nin uzun süredir hastalarından, hastane ve kendisine yapılan resmi ödemelerin dışında ameliyat ücreti talep ettiği öne sürüldü.

HASTADAN FAZLADAN 150 BİN TL ALMIŞ

Hakkında 10'a yakın şikayet bulunan profesör, başhekimlik tarafından kendisine yapılan uyarılara rağmen hastalardan fazla para almayı sürdürdü.

Son olarak Prof. Dr. C.K., hastasından hastane ve kendisine yapılan resmi ödemelerin dışında elden 150 bin TL ameliyat ücreti aldığı iddiasıyla rektörlük tarafından açığa alınarak soruşturma başlatıldı.

TUTUKLANDI

Hakkında CİMER'e hasta ve hasta yakınları tarafından çok sayıda şikayet bulunan Prof. Dr. C.K. yürütülen adli sürecin ardından mahkeme kararıyla tutuklandı.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mh459267 Mh459267:
    OKUMUŞ ADAMLARDINIZ MAAŞINIZ YÜKSEK KARİYER YAPMIŞSINIZ ..BUNU NİYE KORUYAMIYORDUNUZ NE OLDU ŞİMDİ...PROFLUK..KARİYER ..CEVRE EŞ DOST..HEP BUNU KONUŞACAK 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14:02
