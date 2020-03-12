Prof. Dr. Erdöl:

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, nargile içen vatandaşları uyararak, koronavirüsün nargilede kullanılan ağızlık ve hortum yoluyla bulaşma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Erdöl, Katar'da işletmelerde nargile satılmasının yasaklandığını ve aynı uygulamanın Türkiye'de de hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.



Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Çin'de başlayan ve dünyaya yayılan korona virüsün solunum yoluyla bulaştığına dikkat çekerek nargile içenleri uyardı. Nargile içenlerin korona virüse yakalanma ihtimalinin daha yüksek olduğunu belirten Cevdet Erdöl, Katar'da işletmelerde nargile satılmasının yasaklandığını ve aynı uygulamanın Türkiye'de de hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.



Tütün dumanının zararlarını anlatan Prof. Dr. Cevdet Erdöl, "Tütün dumanı yaklaşık 70'i kanserojen olan 4 bin 800 farklı kimyasal ihtiva eder. Ayrıca Nargile dumanında kanser yapıcı pek çok toksik madde ve ağır metallerin olduğu ispatlanmıştır. Bunlar genel bilgiler olmakla beraber nargile kullanıcıları tarafından dumanın sudan geçtiği ve böylelikle zararlı kimyasalların temizlendiği düşünülür. Halbuki hava kabarcıkları sudan geçerken muhtevaları hemen hemen hiç değişmemektedir. Nargilede sadece Tütün kullanılabildiği gibi, sadece meyve veya aroma yoğun maddeler de tercih edilebilmektedir. Ancak muhtevaya uyuşturucu ve benzeri daha zararlı maddeler de ilave edilebilmektedir. Bu ürünler çeşitli tiplerde kömür ve benzeri maddeler tarafından yakılmaktadır. Muhteva ve yakıt ne olursa olsun, neticede ateş ve duman oluşmaktadır. İnsan sağlığı için tehlike işte tam burada başlamaktadır" şeklinde konuştu.



"Bütün nargile ürünleri hemen hemen aynı oranda kanser yapıcı özelliğe sahiptir"



Prof. Dr. Cevdet Erdöl, "Esas itibarıyla muhtevasında tütün olup olmadığına bakılmaksızın bütün nargile ürünleri hemen hemen aynı oranda kanser yapıcı özelliğe sahiptir. Tütün kullanıldığında ayrıca nikotin bağımlılığını, uyuşturucular kullanıldığında ise oluşabilecek uyuşturucu bağımlılığını ilave olarak dikkate almak gerekir. Ayrıca sıvının konulduğu şişe içindeki muhtevanın alkol ve benzeri bağımlılık yapıcı maddelerden birisinin olması halinde ise, ilave olarak bunların da farklı bir bağımlılığa yol açabileceği unutulmamalıdır. Nargile akciğer, bronş, ağız, yemek borusu, mide, pankreas, mesane, prostat kanserlerine, lösemiye, astım ve kronik bronşit gibi solunum yolu hastalıklarına, kalp ve damar hastalıklarına yol açmakta, kalp hızını ve tansiyonu belirgin olarak artırmaktadır. Ayrıca nargile içen hamile kadınların bebekleri anne karnında zarar görmekte ve hatta ölebilmektedir. Nargile pasif içicilik bakımından da özellikle dikkate alınmalıdır. Pasif içici olarak en fazla zarar görenin bizatihi nargileyi içen kişi ve en yakınlarının olduğu asla unutulmamalıdır" ifadelerini kullandı.



"Ağızlığın değişmesi hortum yoluyla oluşacak olan bulaşmayı ortadan kaldırmaz"



"Ağızlığın değişmesi hortum yoluyla oluşacak olan bulaşmayı ortadan kaldırmaz" diyen Erdöl, "Nargile şişesine konan sıvının esas olarak dumanın soğutulması ve nemlendirilmesi gibi iki önemli rolü vardır. Nemlenen ve soğuyan dumanın daha rahat bir şekilde akciğerlerin daha derinlerine çekilmesi vereceği zararı daha da artırmaktadır. Genel olarak kabul gören bir bilgiye göre nargile içiminde oluşan karbonmonoksit etkisi yaklaşık yarım saat sürmektedir. Bu nedenle nargile sunulan mekanların yakınlarındaki gençlerde görülen bayılma ve şuur kayıplarında mutlaka Nargile'ye bağlı karbonmonoksit zehirlenmesi de akla getirilmelidir. Hatta bu yerlerin yakınlarındaki trafik kazalarında bu husus özellikle dikkate alınmalıdır. Nargile içiminde bir diğer tehlike ortak ağızlık kullanılmasıdır. Bu durumda özellikle tüberküloz, hepatit, herpes gibi pek çok hastalık bir kişiden diğerine kolaylıkla bulaşmaktadır. AIDS'in bulaşabildiği de düşünülmekle beraber buna ait henüz yeterli bilimsel veriye sahip değiliz. Ağızlığın değişmesinin hortum yoluyla oluşacak olan bulaşmayı ortadan kaldırmadığı da bilinmektedir" diye konuştu.



"Korona virüsün nargilede kullanılan ağızlık ve hortum yoluyla bulaşma ihtimali yüksek"



Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan korona virüsün nargilede kullanılan ağızlık ve hortum yoluyla bulaşma ihtimalinin yüksek olduğunu belirten Erdöl, "Son günlerde dünyanın başına bela olan Coronavirüs (Covid-19) basit bir mantıkla, solunum yollarına giren ve savunma sistemlerini alt edip daha alt solunum yollarına (bronşlara ve akciğerlere) inen ve devamında bronşit (bronş infeksiyonu) ve zatürre (akciğer infeksiyonu) gibi ağır infeksiyonlara yol açabilen öldürücü bir rahatsızlıktır. Hastalığın ortaya çıktığı ve binlerce kişinin öldüğü Çin'den gelen ilk verilere göre, tütün kullananlarda COVID-19'a bağlı zatürre ve ölüm oranı içmeyenlere göre 14 kat daha yüksek bulunmuştur" dedi.



"Nargile kullanımına yönelik önlemler alınmalı"



Katar'da restoran ve kafelerde nargile kullanımının ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığı belirten Erdöl sözlerine şöyle devam etti:



"Korona virüsün tüm dünyada çok yaygın ve tehlikeli bir hale gelmesinin ardından Katar'da Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede faaliyet gösteren tüm restoran ve kafelerde nargile kullanımının ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığı belirtildi ki virüsün ağızlık ve hortum yoluyla bulaşması ihtimaline binaen çok doğru bir karar olduğu kanısındayım. Son zamanlarda ülkemizde nargile kafeler yasalar delinerek, görmezden gelinerek uygulanmayarak mantar gibi artmaktadır. Sadece İstanbul'da nargile sunum ruhsatı almış toplam 500'e yakın işletme bulunmaktadır. Ancak bu sayıdan çok daha fazla işletmede de kayıt dışı nargile satışı yapılmaktadır."



Türkiye'de de nargile kullanımına yönelik önlemler alınması gerektiğini vurgulayan Erdöl şunları söyledi:



"Ülkemizde de bir an önce nargile kullanımı kaynaklı COVİD-19 ve benzeri enfeksiyonların yayılımını önlemeye yönelik Katar'da olduğu gibi politikalar hayata geçirilmeli ve uygulanmalıdır. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'na nargile kullanımına yönelik Katar benzeri önlemlerin alınması için yazılı olarak başvuracağız. Nargile'nin sudan geçerek temizlendiğine, zararsız hale geldiğine inanmak tamamen yanlış bir bilgidir. Nargile adeta melek yüzlü bir şeytandır. Nargile dahil tüm tütün ürünlerinden uzak duralım, vatandaşlarımızı uzak tutalım hem kendimizi ve hem de çevremizdekileri koruyalım." - İSTANBUL