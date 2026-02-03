Prof. Dr. Erol Kürkçüoğlu'na Onur Plaketi - Son Dakika
Yerel

Prof. Dr. Erol Kürkçüoğlu'na Onur Plaketi

Prof. Dr. Erol Kürkçüoğlu\'na Onur Plaketi
03.02.2026 09:20
Erzurum'da Prof. Dr. Erol Kürkçüoğlu, Yeni Medya Derneği tarafından onurlandırıldı ve eserlerini tanıttı.

Erzurum'un tarihine ve kültürel hafızasına yaptığı eşsiz katkılarla tanınan emekli öğretim üyesi tarihçi Prof. Dr. Erol Kürkçüoğlu, Erzurum Yeni Medya Derneği tarafından ziyaret edilerek plaketle onurlandırıldı. Erzurum Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen programa, Erzurum Yeni Medya Derneği yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Uzun yıllar akademik çalışmalarını Erzurum tarihi üzerine yoğunlaştıran Prof. Dr. Kürkçüoğlu'nun, aralarında nadir eserlerin de bulunduğu yaklaşık 90 bin kitabı Erzurum'daki kütüphaneler ile öğretmenevi kütüphanelerine bağışlaması, şehir adına büyük bir kültürel kazanım olarak değerlendiriliyor. Bugüne kadar 12 önemli esere imza atan Kürkçüoğlu, Erzurum'un tarihsel belleğine kalıcı katkılar sunan isimlerin başında geliyor.

Programda konuşan Prof. Dr. Kürkçüoğlu, Erzurum basınına dair hatıralarını katılımcılarla paylaştı. Yıllar boyunca birçok gazetede ve köşede yazılar kaleme aldığını ifade eden Kürkçüoğlu, basının şehir hafızasının oluşmasındaki rolüne dikkat çekerek, gazeteciliğin Erzurum'un toplumsal belleğini kayıt altına alan önemli bir alan olduğunu vurguladı.

Erzurum Yeni Medya Derneği Başkanı Gamze İspirli ise konuşmasında Prof. Dr. Kürkçüoğlu'nun yalnızca bir akademisyen değil, aynı zamanda Erzurum'un kültürel mirasını koruyan yaşayan bir hafıza olduğunu ifade etti. İspirli, samimi ve esprili üslubuyla yaptığı konuşmada, "Erzurum tarihini kitaplardan önce sizden dinlemek büyük bir ayrıcalık" dedi.

Program kapsamında Prof. Dr. Erol Kürkçüoğlu'na plaket takdim edilirken, ziyaretin sonunda Kürkçüoğlu, Ermeni mezalimini konu alan eserlerinden birini Gamze İspirli'ye hediye etti. Anlamlı buluşma, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Erol Kürkçüoğlu, Erzurum, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Prof. Dr. Erol Kürkçüoğlu'na Onur Plaketi - Son Dakika

