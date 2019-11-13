Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Başkanı Prof. Dr. Füsun Saygılı, diyabet görülme sıklığının giderek arttığına dikkat çekerek, 2000 yılında yüzde 7 olan görülme sıklığının bugün yüzde 15'ı çıktığını ifade etti.

Saygılı, 14 Kasım Diyabet Günü'ne ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, diyabetin, dünyada ve Türkiye'de en önemli sağlık sorunlarından biri olduğunu ve görülme sıklığının arttığını söyledi.

Diyabetin çok hızlı bir ivmeyle arttığına tanıklık ettiklerini kaydeden Saygılı, "Türkiye'de diyabet görülme oranı 2000 yılında yüzde 7'lerde iken, bu araştırma 2010 yılında tekrarlandığında yüzde 13,7'ye çıkmış. Yüzde 100'lük bir artış kaydedilmiştir. Bu veriler kullanılarak daha sonra nüfus sayımları ile genişletildiğinde, bugünkü diyabet görülme oranımızın yüzde 15'e vardığını görüyoruz. Bu oran kadınlarda biraz daha fazla, yüzde 17'lerde. Erkeklerde yüzde 13'lerde." diye konuştu.

"Tip 2 diyabet ve şişmanlık, kol kola giden iki hastalıktır"

Saygılı, diyabetin sık görülmesinin, beslenme ve yaşam biçiminden kaynaklandığını, şeker, basit karbonhidratlar ve yağlar yönünden zengin beslenmenin üzerine hareketsizliğin, kilo artışı ve diyabete yatkınlığı artırdığını kaydetti.

Türkiye'de 8,5 milyon insanın diyabetli olduğunu, bunların çoğunun kadın olduğunu anlatan Saygılı, şu bilgileri verdi:

"Ülkemizde 8,5 milyon insanın diyabetli olduğunu kabul edersek, her ailenin de 4 kişilik bir topluluk olduğunu varsayarsak diyabet, nüfusumuzun yarısını etkileyen bir sağlık sorunu. Birinci derece akrabası diyabetik olanlar, şişman olanlar, tansiyonu yüksek olanlar, 45 yaşını geçmiş olanlar, kan yapılarının yüksekliği bilinenler, hareketsiz olanlar, sebze ve meyve tüketimi az olanlar, diğer insanlara göre diyabete daha yakındır."

Gebelik diyabetine ilişkin de bilgi veren Saygılı, hamilelikten önce diyabeti olmayan bir kadında gebelik sırasında ortaya çıkan diyabetin, doğum ile sona erdiğini ifade etti.