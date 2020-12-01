Prof. Dr. Gündüz: "Yeni servis ve yoğun bakım hazırlığı içerisindeyiz" - Son Dakika

Prof. Dr. Gündüz: "Yeni servis ve yoğun bakım hazırlığı içerisindeyiz"

01.12.2020 13:32

- Prof. Dr. Gündüz: "Yeni servis ve yoğun bakım hazırlığı içerisindeyiz" Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, tedbirler yeterince uygulanmazsa vakaların artmaya devam edeceğini söyledi Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr.

- Prof. Dr. Gündüz: "Yeni servis ve yoğun bakım hazırlığı içerisindeyiz"

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, tedbirler yeterince uygulanmazsa vakaların artmaya devam edeceğini söyledi

ADANA - Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, vakaların arttığı Adana'da şuan her hastayla ilgilenebildiklerini ancak yeni servis ve yoğun bakım hazırlığında olduklarını söyledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınında vaka sayıları tekrardan artmayınca başlayınca ülkemizde de yeni tedbirler hayata geçirildi. Özellikle son 2-3 aya göre yoğun bir artış yaşanan salgın nedeniyle hastanelerde de yoğun bakım yatakları dolmaya başladı. Uzmanlar ise hayata geçen yeni tedbirlerin yerinde olduğunu söyledi.

Vaka sayılarının yükselmesi ve yeni kısıtlamaların hayata geçirilmesiyle korona virüsten kurtulmak için tek çare olarak bakılan aşıyla ilgili Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, İHA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Tedbirler oldukça doğru"

Tedbirlerin yerinde olduğunu söyleyen Prof. Dr. Gündüz, "Vaka sayısı ülkemizde artmaya devam ediyor. İnsan hareketlerini kısıtlamak kesinlikle önemli. Bunun artması veya azalması toplumun aldığı mesaja göre değişebilir. Çünkü eğer toplum rehavete kapılırsa o zaman vaka sayısı artacaktır ve onun artması, aktif hasta sayısının artması anlamına gelir. Hastanede yatan hasta sayısı da artıyor ve onun da bir bölümü yoğun bakımda yatıyor. Toplum bu kısıtlılıklardan bence iyi bir mesaj çıkartmalı ki aşılanıncaya kadar böyle devam etmeyi öğrensin" diye konuştu.

Yoğun bakımlardaki artan hasta sayısının da arttığını belirten Prof. Dr. Gündüz, "Adana'da şuanda hastalarımıza hizmet verecek durumdayız ancak olası bir artışta oluşabilecek yoğunluğu karşılamak için ek tedbirler yeni servis ve yoğun bakımlar hazırlığı içerisindeyiz. Şuanda yine mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde servis ve yoğun bakımlara yatırabiliyoruz. Ancak toplumun çok dikkat etmesi gerekiyor. Bu kapasitenin aşılmaması için tedbirlerin uygulanması için rehavete kapılmamak önemli. Tedbirler yeterince uygulanmaz ise vakalar artmaya devam edecek. Tedbirleri sonuna kadar uygulayıp bütün enfeksiyonlardan korunmak önemli" ifadelerini kullandı.

"Aşıyla ilgili herhangi bir olumsuzluk yok"

Aşı çalışmaları hakkında da bilgi veren ve kendisinin de aşılandığını anlatan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, daha sonra şunları söyledi:

"Şuana kadar herhangi bir olumsuz komplikasyon bildirilmedi. Aşının yapılması çok önemli. Bu hastalıktan korunabilmemizin tek yolu aşı yapmak ve toplumun bağışıklık kazanması. Toplumun bağışıklık kazanması önemli. İnşallah aşı çıktıktan, halkımızın hizmetine sunulduktan sonra bu hastalığı ancak yenebileceğiz. Öncelik sağlıkçılar olmak üzere isteyen vatandaşlara da aşı vuruluyor. Ben kendimde hiçbir yan etki görmedim. Şuana kadar da hiçbir yan etki olduğu konusunda bir bilgi paylaşılmadı.

Prof. Dr. Gündüz: Yeni servis ve yoğun bakım hazırlığı içerisindeyiz
Prof. Dr. Gündüz: Yeni servis ve yoğun bakım hazırlığı içerisindeyiz
Prof. Dr. Gündüz: Yeni servis ve yoğun bakım hazırlığı içerisindeyiz
Prof. Dr. Gündüz: Yeni servis ve yoğun bakım hazırlığı içerisindeyiz

Balcalı Hastanesi, Sağlık Bakanlığı, Murat Gündüz, Adana, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Gündüz: 'Yeni servis ve yoğun bakım hazırlığı içerisindeyiz' - Son Dakika


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