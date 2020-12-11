Prof. Dr. Halim Hattat: Penis protez cerrahisi yaşam kalitesini artırıyor - Son Dakika

Günümüzde sertleşme sorununun tedavisinde ilk olarak ilacın kullanıldığını fakat cerrahi müdahalenin de gerekli olduğu hasta gruplarının bulunduğunu söyleyen Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, Türkiye'de penis protezi ameliyatını ilk kez 1985 yılında 30'lu yaşlarda iki kez açık kalp ameliyatı olan genç bir adama yaptığını söyledi. Bazen kişilerin yan hastalıkları olduğunda tek seçeneğin protez olduğunu aktaran Prof. Dr. Hattat, "Penis protez cerrahisi yaşam kalitesini artırıyor, yüz güldürüyor" dedi.

Dünya genelinde sertleşme sorununun giderek arttığına dikkat çeken Hattat Klinik'ten Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, "Özellikle şeker, yüksek tansiyon hastalarının damar ve sinir uçlarında geri dönüşümü olmayan hasarlar meydana geliyor. Bazı nörolojik hastalıklar ve radikal ameliyat geçiren kişilerin de sinir hasarı oluşmasıyla cinsel bölgeye uyaranlar gitmeyebiliyor. Organik kökenli sertleşme sorunu yaşayan kişilerde penis protezini tedavi seçeneklerinden biri olarak uyguluyoruz. Cinsel bölgede sertleşmeyi sağlayan odacıkların (kavernöz cisimlerin) içine cerrahi müdahaleyle sertleşmeyi temin eden bir çift protez yerleştiriyoruz. Protez, sertleşme sorununu tamamen tedavi ediyor ve yüz güldürücü sonuçlar sağlıyor" diye konuştu.

AÇIK KALP AMELİYATI OLAN GENÇ BİR HASTAYA UYGULANDI

1985'te merhum Prof. Dr. Siyami Ersek'in kendisini telefonla arayarak, 30'lu yaşlarda iki defa açık kalp ameliyatı geçiren genç bir hastasının evleneceğini ancak sertleşme sorunu nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşadığını söylediğini anlatan Prof. Dr. Hattat, "Hocamız hastasının penis protez ameliyatına ihtiyacı olduğunu belirtiyordu. Londra'da Institute of Urology'de yardımcı doktor olarak pek çok kez katıldığım penis protez ameliyatları daha önce Türkiye'de hiç uygulanmamıştı. Ayrıca Türkiye'de o dönem penis protezleri zor bulunuyordu ve istediğimiz ölçülerde bir protezi yurt dışından bile getirtmek son derece güçtü. Neyse ki hastamıza uygun protezi bulmayı başardık. Protezi getirttikten sonra Türkiye'nin ilk penis protezi ameliyatını büyük bir başarıyla tamamladık. Hastamız ameliyat sonrasındaki ilk ilişkisinde son derece mutlu olduğunu ve partnerinin artık ona 'biyonik adam' diye takılmaya başladığını heyecanla dile getirmişti. Bu ameliyat, Türkiye'de cinsel tıp anlamında bir dönüm noktasıydı" ifadelerini kullandı.

"MUTLULUK ÇUBUĞU DENİYOR"

Ancak ilk penis protezi ameliyatlarına başladıkları dönemde, hastalara konuyu anlatmakta bir hayli güçlük çektiklerini belirten Prof. Dr. Hattat, "O zaman ortaya atılan 'mutluluk çubuğu' terimi hastalar tarafından kolayca benimsendi. Gerçekten de insanları mutlu eden, yaşam kalitesini pozitif etkileyen, ilişkiye giremediği için depresyonda olan hastalarımızı tekrar hayata bağlayan bir ameliyat olduğu için, 'mutluluk çubuğu operasyonu' terimini daha çok kullanıyoruz" dedi.

YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRIYOR

Prof. Dr. Halim Hattat, "Tedavi ile hastalar gençlik dönemindekine benzer kalitede sertleşmelere sahip oluyor ve cinsel ilişkiyi kolaylıkla sağlıyor. Penis protezleri vücudunuzda kalıcı olduğundan, cinsel isteğinizin olduğu her an, cinsel ilişkiyi başarıyla gerçekleştirebiliyorsunuz, partnerinizle uyumlu olmanızı sağlıyor, cinsel yaşam kalitesini yükseltiyor. O nedenle fiziksel, sosyal ve psikolojik durumunuzu inceleyerek, eşinizle de konuştuktan sonra protezin tipi konusunda tavsiyelerimizi sunuyoruz. Unutmayın, protez seçiminde altın standart, sizin kolaylıkla ve en pratik şekilde kullanabileceğiniz protez tipini seçmek. Tabii burada ameliyattan beklentileriniz ve protezi elle kontrol edebilme yeteneğiniz de önemli" diye konuştu.

"6-8 HAFTALIK İYİLEŞME SÜRESİ VAR"

Ameliyat sonrasında genellikle ilişki için 6-8 hafta bir iyileşme döneminin gerektiğini belirten Prof. Dr. Hattat, "Bazen bu süre hastanın fiziksel koşulları iyileşme kabiliyetine paralel olarak daha da kısa olabiliyor. Hastalarımızla yaptığımız görüşmelerde, protezin kullanım amacını ve şeklini iyi anlamış olan çiftlerin ameliyat sonrasında daha çok memnuniyet yaşadığını görüyoruz. Gerçekçi beklentilere sahip olmanız, cerrahinin olası sonuç ve potansiyel komplikasyonlarını iyi kavramanız gerekiyor. Ayrıca protezlerin geri dönüşümsüz bir ameliyat olduğunu da bilmelisiniz. Penis protezleri ile ilgili en merak edilen konu bu protezlerin dışarıdan fark edilip edilmeyeceği. Penis protezleri cinsel ilişki sırasında eş ile hiçbir zorluk veya sıkıntı yaratmaz. Özellikle pompalı ve bükülebilir tip protezler seçildiğinde, partnerinize proteziniz olduğunu söylemediğiniz takdirde fark etmesi oldukça güçtür. Dışarıdan bakan gözler ise plaj kıyafetinizle bile penis protezinizin olduğunu anlayamazlar" ifadelerini kullandı.

GENÇ ERKEKLERDE DE KULLANILIYOR MU?

Prof. Dr. Hattat, "Penis protezlerini daha çok orta yaş ve ileri yaş grubuna uygulasak da genç şeker hastalarına, doğuştan anatomik yapı bozukluğu olanlara, travma geçirenlere ve buna benzer organik sorunlar yaşayan gençlere de uyguluyoruz" dedi.

ÇOCUK SAHİBİ OLMAYA ENGEL DEĞİL

Penis protezleri sadece cinsel ilişki için yeterli sertliğe ulaşılmasını sağlayan bir tedavi olduğunu aktaran Prof. Dr. Halim Hattat, bu tedavinin spermin boşalmasına ve dolayısı ile çocuk sahibi olmaya hiçbir engeli olmadığını dile getirdi.

"CİNSEL TATMİN ARTAR"

Prof. Dr. Hattat, "Penis protezleri ile ilişki için gereken sertlik sağlandığından hem erkek hem de partneri cinsellikten daha çok zevk alır. Hiç ameliyat yapılmamış gibi yaklaşım içinde olmanız ve ilişki öncesi romantik bir hazırlık dönemi yaşanmasına izin vermeniz de cinsel tatminin artması açısından çok önemlidir" diye konuştu.