Prof. Dr. Mehmet Doğan Cüceloğlu hastaneye kaldırıldı
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SAKARYA'nın Sapanca İlçesinde bulunan yazlığında yeni kitap hazırlığında olan ünlü yazar Prof. Dr. Mehmet Doğan Cüceloğlu göğüs ağrısı şikayeti ile gittiği hastanede anjiyo oldu.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 02:37 Kaynak: DHA
SAKARYA'nın Sapanca
İlçesinde bulunan yazlığında yeni kitap hazırlığında olan ünlü yazar Prof. Dr. Mehmet Doğan Cüceloğlu
göğüs ağrısı şikayeti ile gittiği hastanede anjiyo oldu. Yoğun bakımda tedavisi süren Cüceloğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Sapanca ilçesi Kırkpınar
Mevkii'nde bulunan yazlığında yeni kitap çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. Mehmet Doğan
Cüceloğlu göğüs ağrısı şikayeti üzerine Sapanca Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. İlk müdahalesi burada yapılan Cüceloğlu, Sakarya Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kroner yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan yazar anjiyo oldu. Anjiyo işlemi sonrasında Cüceloğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, yazarın takip amaçlı yoğun bakım ünitesinde tutulduğu belirtildi.
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