Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi bugün açılıyor - Son Dakika

Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi dışından ve içinden görüntüler Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi bugün açılıyor

İnşa çalışmaları 3 vardiya şeklinde yürütülen çok amaçlı acil durum hastanesinin salgın, deprem ve afet hastanesi olarak kullanılması hedefleniyor.

125 bin metrekare alana kurulan hastane, 75 bin metrekare kapalı alana sahip. 1008 adet yatak kapasiteli olan merkezde istenildiğinde her oda yoğun bakıma dönüştürülebilecek.

Hastanede 500 araçlık otopark, 16 ameliyathane, 36'sı diyaliz ve yoğun bakım alt yapısına sahip 576 banyolu hasta yatak odası, 36'sı diyaliz hasta alt yapısına sahip 432 yoğun bakım yatağı, 36 acil müşahede yatağı, 8 triaj, 2 CRP, 4 tomografı, 4 MR, 2 x-ray odası bulunuyor.