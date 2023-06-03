Prof. Dr. Naci Görür'den beklenen Marmara depremi için korkutan uyarı: Güneydoğu'daki 11 ilin toplamından fazla hasara neden olur - Son Dakika
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Prof. Dr. Naci Görür'den beklenen Marmara depremi için korkutan uyarı: Güneydoğu'daki 11 ilin toplamından fazla hasara neden olur

03.06.2023 21:06

Kadıköy'de düzenlenen Çevre Festivali'nde konuşan Prof. Dr. Naci Görür, beklenen büyüklükteki Marmara depreminin Güneydoğu'daki 11 ilin toplamından fazla hasara neden olacağını belirtti. Olası bir depremde çevre illerin de etkileneceğini belirten Görür, "Bu doğrultu altındaki faylarda nerede bir deprem olursa oranın 200 kilometre çapındaki her yer göreceli olarak birbirinden etkilenir" diye konuştu.

Bilim Akademisi Üyesi, Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kadıköy Belediyesi'nin Selamiçeşme Özgürlük Parkı'nda düzenlediği Çevre Festivali'ne katıldı. 'Afet ve Kentsel Dirençlilik' başlığıyla düzenlenen söyleşide konuşan Görür, depremlerin afet olmadığını dünyanın var olma sebebi olduğunu belirterek, "Eğer dünyada deprem olmuyorsa bilin ki hepimizin sonu gelmiştir, dünya ölmüştür. Ölü gezegende deprem yoktur" dedi.

"DEPREM AFET DEĞİL; ABUK SABUK BİNALAR YAPARSANIZ ÖLÜRSÜNÜZ"

Afetten ziyade depremin bir doğa olayı olduğunu insanların hayatlarını kaybetmesi üzerine afete dönüştüğünü söyleyen Naci Görür, "Fay zonlarına, abuk sabuk binalar yaparsanız ölürsünüz. İşte o zaman afet olur. Aynen Güneydoğu'da olduğu gibi, Marmara'da, İstanbul'da beklediğimiz gibi. Parası var, yok, emekli, fakir, fukara bakmadan devlet gücünü şefkatini göstermeli. Belediye ile kol kola girerek vatandaşımızın güvenliğini sağlamalı. Devlet olmanın gereği de budur" diye konuştu.

"BEKLENEN DEPREM MİNİMUM 7.2, MAKSİMUM 7.6"

Beklenilen Marmara depreminin minimum 7,2, maksimum 7,6 büyüklüğünde olacağını da ifade eden Görür, şunları kaydetti: "Eğer bu büyüklükte bir deprem olursa beklenen hasar Güneydoğu'da 11 ilin toplamından fazla olur. Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Tekirdağ, Edirne de etkilenir. Bakın unutmayın bu doğrultu altındaki faylarda her nerede bir deprem olursa oranın 200 kilometre uzunluğu çapındaki her yer göreceli olarak birbirinden etkilenir.

"AVRUPA YAKASI'NIN ZEMİNİ DAHA KÖTÜ"

Avrupa yakasındaki zemin, Anadolu yakasına göre daha kötü. Anadolu yakası zemin olarak daha iyi, ancak kıyı bölgeleri her iki bölgede de iyi sayılmaz. Eğer siz denizden itibaren ilk 10 kilometrenin içerisindeyseniz özellikle Avrupa yakasında çok dikkatli olmanız lazım. Bu mesafe Asya yakasında biraz daha daraltılabilir." Öte yandan Görür, 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' kampanyasının yapı stoku konusunda çok faydalı olduğunu ifade etti.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (2)
  • Murad Mert: bazı emmesiller akıllansın diye uyarı yapmış. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • mert çelik: halkı korku panıge sevk etmek 6 yılmıydı Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika Yaşam Prof. Dr. Naci Görür'den beklenen Marmara depremi için korkutan uyarı: Güneydoğu'daki 11 ilin toplamından fazla hasara neden olur - Son Dakika


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SON DAKİKA: Prof. Dr. Naci Görür'den beklenen Marmara depremi için korkutan uyarı: Güneydoğu'daki 11 ilin toplamından fazla hasara neden olur - Son Dakika
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