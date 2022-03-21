Prof. Dr. Yılmaz Muslu Barajı, Beyşehir Gölü'ne ve çevresindeki tarım arazilerine hayat veriyor - Son Dakika
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Prof. Dr. Yılmaz Muslu Barajı, Beyşehir Gölü'ne ve çevresindeki tarım arazilerine hayat veriyor

21.03.2022 10:28
Prof. Dr. Yılmaz Muslu Barajı, Beyşehir Gölü'ne ve çevresindeki tarım arazilerine hayat veriyor

Konya'nın Derebucak ilçesinde bulunan Prof. Dr. Yılmaz Muslu Barajı, çevresindeki ekili alanların yanı sıra Beyşehir Gölü'ne de hayat veriyor.

Konya'nın Derebucak ilçesinde bulunan Prof. Dr. Yılmaz Muslu Barajı, çevresindeki ekili alanların yanı sıra Beyşehir Gölü'ne de hayat veriyor.

İlçede bulunan dağlardan eriyen karların sularıyla dolan barajdan Gembos Derivasyon Kanalı'na akan sular, Gembos Derivasyon Tüneli'nden de geçerek Beyşehir Gölü'ne ulaşıyor.

Beyşehir Birliği, Göl, Çevre ve Doğa Koruma Derneği Başkanı Bekir Sami Tan, Derebucak ilçesindeki Prof. Dr. Yılmaz Muslu Barajı'nın Beyşehir Gölü'ne su aktarılması için yapıldığını anımsattı.

Barajdan önce bölgedeki suların hem boşa gittiğini hem de bölgedeki ekili arazilere su baskınlarıyla zarar verdiğini belirten Tan, şunları kaydetti:

"Bu sene Beyşehir Gölü'ne gelen sular fena değil ama hala kıyılarımızdaki su seviyesi beklediğimiz yeterliliğe ulaşmadı. Bu kış mevsiminde yağışlarımız çok güzel oldu. Ancak bunun göl su seviyesine yansımaları henüz istediğimiz gibi olmadı. Mart ayı da yağışlı geçiyor. Temennimiz kardan sonra bahar dönemindeki yağmurların da olması. Bugünlerde havalar sert geçiyor, Beyşehir bölgesinde yer alan ve gölü çevreleyen dağlardaki ve yüksek kesimlerdeki karlar tamamen erimeye başladığında Beyşehir Gölü'ndeki su seviyesinin daha iyi noktalara ulaşacağını umut ediyoruz. Prof. Dr. Yılmaz Muslu Barajından da 100 milyon metreküp su gelmesi bekleniyor."

Tan, bu yılki bol yağışlara rağmen eski günlerine dönmesinin özleminin yaşandığı gölden tarımsal amaçlı su kullanımında oldukça tasarruflu hareket edilmesi, vahşi sulama yerine damlama ve yağmurlama sistemlerine geçilmesi gerektiğini de vurgulardı.

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Beyşehir Gölü, Derebucak, Muslu, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Yılmaz Muslu Barajı, Beyşehir Gölü'ne ve çevresindeki tarım arazilerine hayat veriyor - Son Dakika


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