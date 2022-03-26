Profesör Kavukcu'dan, sağlık çalışanlarına şiddete farklı tepki - Son Dakika
Üye Girişi

Profesör Kavukcu'dan, sağlık çalışanlarına şiddete farklı tepki

26.03.2022 09:45
Profesör Kavukcu'dan, sağlık çalışanlarına şiddete farklı tepki

ERZİNCAN Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Dekanı Prof. Dr. Mehmed Kavukcu, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti eleştirdiği yeni bir performans sergiledi.

ERZİNCAN Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Dekanı Prof. Dr. Mehmed Kavukcu, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti eleştirdiği yeni bir performans sergiledi. Kampüs alanında yaptığı duvar resmi önünde yoğun kar yağışı, fırtına ve soğukta gerçekleştirdiği performansında sanatçı, sağlık çalışanlarını, doktor önlüğü giyip, stetoskop takarak temsil etti. Pandemi döneminde yaptığı stilize edilmiş virüs görseli içeren duvar resminin önünde siper gibi duran sanatçı, performansı sırasında atılan kar toplarına karşı gelip adeta onlarla savaştı.

GSF Dekanı Prof. Dr. Mehmed Kavukcu, 'terör', 'şiddet', 'atık', 'israf', 'ölüm', 'koronavirüs', 'mülteci' ve 'sonsuzluk' gibi güncel sorunlarla toplumsal olaylara dikkat çekmek için bugüne kadar birçok ilginç performans sundu. Bu kez sağlık çalışanlarına saldırılara dikkat çekmek istediğini söyleyen profesör doktor Kavukcu, "Son yıllarda daha sık biçimde karşılaştığımız sağlık çalışanlarına karşı şiddet haberleri üzerinde düşünülmesi, çözüme yönelik etkili ve acil adımlar atılması gereken bir seviyeye ulaştı. Sağlık çalışanlarının mesleklerinin zorluğuna rağmen toplum sağlığından ve mücadeleden vazgeçmeyen tavırları, içinde bulunduğumuz salgın hastalık ve pandemi çağında deneyimlediğimiz gibi her zamankinden daha hayati bir öneme sahiptir. Bir hastane çoğunlukla olumsuz duyguları, anıları hatırlatan ve hissettiren bir yerdir. Bir hastane umut aşılayabileceği gibi umutların yok olduğu bir yere de dönüşebilir. Bir hastanede yeni bir hayat başlayabilir ama beklenmedik bir anda, her türlü çabaya rağmen çok sevilen bir can da hayattan kopabilir. Hastane çalışanları günlük yaşamlarını bu olasılıklar içinde, daha fazla canı hayatta tutmaya çabalayarak geçirirler. Bu çabanın içinde psikolojik ve fiziksel şiddetle karşı karşıya kalmaları bu insanların haksızlık ve sahipsizlik duyguları içinde mesleklerine olan inanç ve bağlılıklarını zedelemektedir" diye konuştu.

HASTANE ORTAMINI GÖZLEMLEDİHayatın içinde yüz yüze gelinen her türlü şiddete karşı göndermeleri olan enstalasyon (yerleştirme) ve performanslarıyla tanınan sanatçı Kavukcu, 'Şiddeti Düşünmek 10 - Sağlık Çalışanları' başlıklı son performansında; sağlık çalışanlarının, bir taraftan,  hayat ve ölüm arasında yaşamın galip gelmesi için sürekli çabaladıkları mesleklerini icra ederken, bir taraftan da mücadele etmek zorunda kaldıkları şiddet olaylarına gönderme yaptı. Yakın zamanda babasını kaybettiğini hatırlatan Kavukcu, "Bu acı kaybın hemen ardından annem rahatsızlandı ve bu nedenle bir süre hastanede yaşamak durumunda kaldım. Bu dönemde hastane ortamını, hastane çalışanlarının karşı karşıya kaldıkları olayları gözlemleme imkanım olunca böyle bir performans sergiledim" dedi.KAR TOPLARIYLA TAŞLAMAPandemi döneminde bizzat kendi yaptığı stilize edilmiş virüs görseli içeren duvar resminin önünde siper gibi duran sanatçı, performansı sırasında atılan kar toplarına karşı gelip adeta onlarla savaştı. Sağlık çalışanlarının içinde bulunduğu ortam, Kavukcu'nun sıklıkla kullandığı bir alegori olarak doğanın zorlu şartlarıyla ilişkilendirildi. Sanatçının gergin, tehlikeye açık, kırılgan yüz ifadesi ve üzerine atılan karlar, kendi kişisel hayatındaki kayıplar ve hastalıklarla mücadelesi kadar, bir sağlık çalışanının şiddetle karşı karşıya kaldığı anı ve bu şiddeti doğuran cehaletle mücadelesini de hatırlatır nitelik taşıyor. Sanatçı, üzerine atılan kar toplarıyla linç kültüründe var olan taşlama geleneğini akıllara getirmek istediğini belirterek, sağlık çalışanlarına yapılan haksız saldırıları görselleştirip, kınadığını vurguladı.

Profesör Kavukcu'dan, sağlık çalışanlarına şiddete farklı tepki
Profesör Kavukcu'dan, sağlık çalışanlarına şiddete farklı tepki
Profesör Kavukcu'dan, sağlık çalışanlarına şiddete farklı tepki
Profesör Kavukcu'dan, sağlık çalışanlarına şiddete farklı tepki
Profesör Kavukcu'dan, sağlık çalışanlarına şiddete farklı tepki
Profesör Kavukcu'dan, sağlık çalışanlarına şiddete farklı tepki
Profesör Kavukcu'dan, sağlık çalışanlarına şiddete farklı tepki
YORUMLAR
500
Kar yağışı etkili oldu Kar yağışı etkili oldu Bitlis'te 400 yataklı hastane binası kara gömüldü Bitlis'te 400 yataklı hastane binası kara gömüldü

Güzel Sanatlar Fakültesi, Hastane, Pandemi, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Profesör Kavukcu'dan, sağlık çalışanlarına şiddete farklı tepki - Son Dakika


Son Dakika
09:45 Fenerbahçe Beko, Barcelona'ya farklı mağlup oldu
09:24 Son dakika: Kayseri'de maden ocağında 2 işçi göçük altında kaldı
09:24 Aleyna Tilki, galaya kot pantolonla katılmasını şu sözlerle savundu: Tüm kıyafetlerden güzelim!
09:20 Ramazan zamlarıyla gelecek! Sebze ve meyve fiyatları uçacak
09:09 Düğün pastasına uyuşturucu koyan kayınbirader skandala neden oldu!
09:05 Erdoğan'ın "esirgemeyiz" sözüyle asgari ücrete zam tartışması başladı: Haziranda 5 bin 100 TL olabilir
08:52 Ukraynalı çiftçilerden tank hasadı: Rus ordusunun geride bıraktığı tankları traktörle çekiyorlar
08:41 Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
08:22 Survivor'da Elif erken veda etti: Mide rahatsızlığı devam etmesine engel oldu
08:18 "Erdoğan yeniden aday olsa" diye soruldu: Yanıtlar iktidar partisini üzecek! Protesto oyları belirleyici
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2022 09:57:31. #1.12#
SON DAKİKA: Profesör Kavukcu'dan, sağlık çalışanlarına şiddete farklı tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement