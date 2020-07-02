Profilo Kültür Merkezi kapılarını açıyor - Son Dakika

Profilo Kültür Merkezi, tedbirlere uyarak ilk oyununu seyirciyle buluşturmaya hazırlanıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında faaliyetleri durdurulan tiyatro ve sinema salonları, normalleşme sürecinde temmuz ayı itibarıyla çalışmalarına yeniden başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının yayınladığı genelge kapsamında, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun aldığı önlemlere uymak koşuluyla kültür sanat faaliyetlerine devam etme izni verilen tiyatro ve sinema salonları, eski çalışma düzenlerine aşamalı olarak geçiyor.

Profilo Alışveriş Merkezinin içinde bulunan Profilo Kültür Merkezi de ilk etkinliğiyle 4 Temmuz'da sanatseverleri ağırlayacak.

Zafer Özaslan'ın piyano resitali, genelge kapsamında en fazla 215 izleyiciye göre yeniden düzenlenen 430 koltuklu büyük salonda gerçekleştirilecek.

Bir dolu bir boş koltuk düzenine göre hazırlanan salon, fuaye alanı ile gişelerde dezenfekte işlemleri ve gerekli düzenlemeler yapıldı.

İzleyicilerin web sitesi üzerinden online bilet almaları tavsiyesinde bulunuldu.