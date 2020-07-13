PSG, 9 gol birden attı! Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy'a şok sonuç... - Son Dakika

PSG, 9 gol birden attı! Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy'a şok sonuç...

Fransa'da şampiyon ilan edilen ve Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlara hazırlanan PSG, hazırlık maçında Milli futbolcularımız Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy'un formasını giydiği Le Havre ile karşılaştı.

Fransa'da şampiyon ilan edilen ve Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlara hazırlanan PSG, hazırlık maçında Milli futbolcularımız Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy'un formasını giydiği Le Havre ile karşılaştı.

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PSG, sansasyonel bir sonuca imza atarak Le Havre'yi 9-0 mağlup etti ve formundan bir şey kaybetmediğini gösterdi.


PSG'ye farklı galibiyeti getiren golleri, 8 ve 19. dakikalarda Icardi, 21 ve 43'te Neymar, 29'da Mbappe, 50'de Gueye, 52 ve 60. dakikalarda Sarabia ve 59'da Muinga kaydetti.


Le Havre'de Ertuğrul Ersoy, karşılaşmaya ilk 11'de başlarken ikinci yarının başında yerini bir başka milli futbolcu Umut Meraş'a bıraktı.



Ertuğrul Ersoy, Le Havre, Fransa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 11:56 

Son Dakika Spor PSG, 9 gol birden attı! Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy'a şok sonuç... - Son Dakika Spor
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