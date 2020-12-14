PSG'den Neymar'ın sakatlığına ilişkin açıklama
14.12.2020 19:25
Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen Brezilyalı yıldız Neymar'ın sakatlığının çok ciddi olmadığı duyuruldu.
Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen Brezilyalı yıldız Neymar'ın sakatlığının çok ciddi olmadığı duyuruldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, Olympique Lyon'a 1-0 yenildikleri son lig maç sırasında sakatlanarak oyundan sedyeyle çıkan 28 yaşındaki oyuncunun sağlık kontrolüne girdiği belirtildi.
Sol ayak bileğinde burkulma tespit edilen Neymar'ın sakatlığının çok ciddi gözükmediği ve 48 saat içinde yapılacak detaylı incelemenin ardından durumun netleşeceği ifade edildi.
Bu sezon PSG formasıyla tüm kulvarlarda 12 karşılaşmada görev alan Neymar, 9 gole imza attı.
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