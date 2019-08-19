PSG, Rennes'e yenildi
30 dakika önce
Ligin ikinci hafta mücadelesinde PSG, Roazhon Park'da Rennes'in konuğu oldu.
Ligin ikinci hafta mücadelesinde PSG, Roazhon Park'da Rennes
'in konuğu oldu.
PSG, 36. dakikada Edison
Cavani ile 1-0 öne geçsede Rennes, 44. dakikada M'Baye Niang, 48. dakikada Romain Del Castillo'nun golleriyle
mücadeleyi 2-1 kazandı.
Bu sonuçla puanını 6'ya çıkaran Rennes, ligde 3. olurken, 3 puanlı PSG 8. sırada kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 12:49
Çağla Büyükakçay, İspanya'da finalde kaybetti Ashley Cole futbolu bıraktı Galatasaray, Denizlispor maçından sonra Hasan Şaş ile tartışan taraftarlara dava açacak! İngilizler yazdı! Marcos Rojo, Fenerbahçe'ye gitmek istiyor