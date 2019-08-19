Son Dakika Haberleri: PSG, Rennes'e yenildi
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PSG, Rennes'e yenildi

30 dakika önce

Ligin ikinci hafta mücadelesinde PSG, Roazhon Park'da Rennes'in konuğu oldu.

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Ligin ikinci hafta mücadelesinde PSG, Roazhon Park'da Rennes'in konuğu oldu.

PSG, 36. dakikada Edison Cavani ile 1-0 öne geçsede Rennes, 44. dakikada M'Baye Niang, 48. dakikada Romain Del Castillo'nun golleriyle

mücadeleyi 2-1 kazandı.

Bu sonuçla puanını 6'ya çıkaran Rennes, ligde 3. olurken, 3 puanlı PSG 8. sırada kaldı.
Edison, Rennes, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 12:49 
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