"PSM'de Caz", cazın ustalarını müzikseverlerle buluşturacak - Son Dakika

Caz sanatının usta isimleri, mayıs ayında "PSM'de Caz" konserleri kapsamında Zorlu PSM'de sanatseverlerle buluşacak.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, "Dinle, hisset, keşfet, PSM'de Caz ile dünyan değişsin" mottosuyla gerçekleştirilen etkinlik, 4 Mayıs'ta İsveçli sanatçı Lisa Ekdahl konseriyle başlayacak.

Grammy ödüllü caz-füzyon grubu Yellowjackets 10 Mayıs'ta, "Erol Evgin Caz Söylüyor" konseptiyle Erol Evgin 13 Mayıs'ta, 40 yılı aşkın kariyeriyle cazın yaşayan usta isimlerinden Anouar Brahem ile caz ve funk melodilerini harmanladığı performansıyla trompet ustası Sefi Zisling 20 Mayıs'ta sahne alacak.

İsrailli oyuncu ve müzisyen Liraz 21 Mayıs'ta, caz ve funkı geleneksel Etiyopya halk melodileriyle harmanlayan Mulatu Astatke 26 Mayıs'ta, elektronik seslerle doğaçlama performansı harmanlayan virtüöz davulcu Jojo Mayer de 27 Mayıs'ta konser verecek.

Tanınmış caz sanatçıları ve barok müziğin önemli yorumcuları, 9 Haziran'da gerçekleşecek "JazzAntique" konserinde müzikseverlerle bir araya gelecek.