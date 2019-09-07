Puma Smartwatch, Puma'nun ilk akıllı saati Kasım'da 275$'a satışta

Puma Smartwatch Sonunda Onun da bir Akıllı Saati Oldu!

Puma'nın ilk Akıllı Saati Kasım Ayında 275$'dan Satışa Çıkıyor. Puma Smartwatch Wear OS ve Qualcomm'un Snapdragon Wear 3100 yonga seti tarafından destekleniyor.



Puma ilk akıllı saatini yani Puma Smartwatch'unu bu hafta düzenlenecek IFA 2019'da duyuruyor. Dünyaca bilinen ünlü spor markası; Wear OS ve Qualcomm'un Snapdragon Wear 3100 yongasını tarafından desteklenen giyilebilir ürünlerini üretebilmek için; saat konusunda önde gelen markalardan biri olan Fossil Group ile 12 aydır yoğun çalışıyor.



Puma Smartwatch, kesilmiş bir plastik ve alüminyum 44 mm'lik kasanın içine yerleştirilmiş 1.19 inçlik bir yuvarlak AMOLED ekrana sahip olacak. Puma doğal olarak bu smartwatch'u spor severlere hedefliyor ve ağırlığını azaltmak için cihazın kenarındaki bazı kesimler sayesinde yüzeye dayanıklı ve hafif olacak.



Ayrıca bir çok akıllı saat – smartwatch modelinde gördüğümüz gibi 4GB depolama alanı ve 512MB RAM kullanıyor. Snapdragon Wear 3100 yonga seti sayesinde 24 saatten fazla pil ömrü vaat ediyor.Bitmede, NFC ödemeleri, kalp atış hızı izleme, spor izleme, Google Asistan entegrasyonu ve daha fazlası gibi tüm olağan özellikleri elde edeceksiniz. Kordon olarak tek bir çatal 16mm'lik saat kayışını destekliyor.



Puma için aslında önemli bir adım, 2016 yılından bu yana ki o zaman kablosuz olarak kendi kendini bağlayan bir spor ayakkabı modeli piyasaya sürmüştü. Yıllar sonra giyilebilir teknolojiler alanındaki bu ilk denemesi…



Özetle, Puma şimdi bu yeni smartwatch'ı Kasım ayında piyasaya sürmeyi planlıyor ve 275 $ karşılığında siyah, beyaz ve neon renklerden birini satın alabilirsiniz.



TheVerge