Son Dakika Haberleri: Punisher İkinci Sezon 18 Ocak'ta Tüm Dünyada Aynı Anda Netflix'te

Punisher İkinci Sezon 18 Ocak'ta Tüm Dünyada Aynı Anda Netflix'te

1 saat önce

Marvel's The Punisher Marvel's The Punisher'ın ikinci sezonu 18 Ocak'ta tüm dünyada aynı anda Netflix'te izlenebilecek!

Punisher İkinci Sezon 18 Ocak'ta Tüm Dünyada Aynı Anda Netflix'te, System.String[]
Marvel's The Punisher
Marvel's The Punisher'ın ikinci sezonu 18 Ocak'ta tüm dünyada aynı anda Netflix'te izlenebilecek!


Yeni yılda yeni bir Frank Castle Netflix'te

Frank Castle (Jon Bernthal) kaçabilir ama olduğu kişiden saklanamaz. İkinci sezonda Frank'i aşina olduğumuz uçlarda görmeye devam ediyoruz. Castle'ın eski silah arkadaşı Billy Russo (Ben Barnes), Frank'in neden olduğu travmatik beyin hasarından yavaş yavaş iyileşmeye başlarken, Billy'nin bulmacanın parçalarını bir araya getirmesi artık bir an meselesi.

Marvel's The Punisher

The Punisher ikinci Sezon Fragmanı !


Marvel's The Punisher ikinci sezon hakkında:

Eski deniz piyadesi Frank Castle (Jon Bernthal) yollarda sakin bir hayat sürerken genç bir kıza (Giorgia Whigham) yönelik cinayet teşebbüsüne tanık oluyor. Genç kızın ve sahip olduğu bilgilerin peşinde koşan yabancıların etrafındaki gizemin içine çekilen Castle, bu süreçte eski ve yeni düşmanlarının hedefi oluyor; kaderine boyun eğip The Punisher olarak hayatına devam etmek zorunda olduğuyla yüzleşiyor.

Marvel's Punisher'ın ikinci sezonunda Steve Lightfoot (Hannibal) dizi sorumlusu, yazar ve yürütücü yapımcı olarak görev yapıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Ben Barnes (Billy Russo), Amber Rose Revah (Dinah Madani), Jason R. Moore (Curtis Hoyle), Josh Stewart (John Pilgrim), and Floriana Lima (Dr. Krista Dumont) gibi önemli isimler bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 03:25 Kaynak: Teknotalk.com

The Punisher, Teknoloji
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