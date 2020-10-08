Pursaklar'a yeni park yapılıyor - Son Dakika

Pursaklar Belediyesi tarafından Merkez Mahallesin'de bir park projesi daha hayata geçiriliyor.

Pursaklar Belediyesi'nin Merkez Mahallesi'ne kazandıracağı yeşil alanın içerisinde, oyun grupları ve oturma alanları yer alacak. İnşa edilecek park, mahalleye nefes aldırırken, vatandaşların da bir araya gelmesine imkan sağlayacak.

Çalışmaları yerinde inceleyen Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ilçeye nefes aldıracak yeşil alan ve parklardan birini daha kısa bir süre içinde hizmete açacaklarını belirtti.

Çetin, "Pursaklara yeni eserler kazandırmak için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. İlçemize daha büyük ve daha modern parklar yapmaya devam ediyoruz. Bizler gönüller yapmaya, hemşehrilerimize birbirinden değerli eserler kazandırmaya gayret gösteriyoruz. Park ve yeşil alan çalışmalarımız artarak devam edecek. Milletimizin sağlıklı bir şekilde kullanabilmesi için parkalarımızın temiz, güvenilir, sağlıklı olabilmesi için 7/24 çalışmaya devam edeceğiz." dedi.