Pusula Holding ALB Yatırım'ı Satın Aldı

15.01.2026 11:19
Pusula Holding, ALB Yatırım'ı alarak finansal ekosistemde entegre bir yapı oluşturdu.

Sürdürülebilir büyüme vizyonuyla finans ekosistemini güçlendirmeyi hedefleyen Pusula Holding, ALB Yatırım'ı bünyesine katarak sermaye piyasalarında önemli bir adım attı.

Pusula Holding, sermaye piyasalarındaki büyüme hedefleri doğrultusunda önemli bir adım daha atarak ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş'yi bünyesine kattı. Satın alma sonrasında 'Pusula Yatırım Menkul Değerler A.Ş.' olarak devam edecek olan şirket, holdingin portföy yönetiminden aracılık hizmetlerine uzanan entegre bir finansal yapı oluşturma hedefini bir üst düzeye taşıdı.

Holdingin faaliyet gösterdiği her sektörde katma değer üretmeyi ve Türkiye ekonomisine uzun vadeli katkı sağlamayı hedeflediğini ifade eden Pusula Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Batuhan Alpman süreçle ilgili, "Atılan bu adım holdingimizin yalnızca portföy yönetimi faaliyetleriyle sınırlı kalmayan, sermaye piyasalarının farklı alanlarını kapsayan entegre bir büyüme stratejisinin parçasıdır" dedi.

Yapılan açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK), 25 Aralık 2025 tarihli kararı ile Pusula Finans Holding A.Ş. tarafından tüm faaliyet ve operasyonları devralınan ve yoluna Pusula Yatırım Menkul Değerler olarak devam edecek olan ALB Yatırım; 1989'da kurulan Deha Menkul Kıymetler'den devraldığı lisansla birlikte 14 Aralık 2012 tarihinden beri piyasada faaliyet gösteriyordu. - İSTANBUL

