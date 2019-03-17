Putin'den Sudan Cumhurbaşkanı Beşir'e Zirve Daveti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'i ekimde Soçi kentinde düzenlenecek Rusya-Afrika zirvesine davet etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'i ekimde Soçi kentinde düzenlenecek Rusya-Afrika zirvesine davet etti.



Sudan Cumhurbaşkanı Beşir, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov'u Hartum'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.



Bogdanov, görüşme sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Rusya ve Afrika ilişkileri tarihinde ilk olacak zirve için, Sudan Cumhurbaşkanı Beşir'e Putin'in davetini ilettiğini söyledi.



Moskova ve Hartum arasında Afrika ve Ortadoğu ile ilgili meselelerdeki koordinasyonun üst seviyelere çıktığını belirten Bogdanov, görüşmede ekonomik ve ticari iş birliğin yanı sıra özellikle Sudanlıların Rusya'da eğitimiyle ilgili meselelerin ele alındığını kaydetti.



Beşir, 2017'deki Rusya ziyaretinde, mevkidaşı Putin'le iki ülke arasındaki iş birliğinin yanı sıra sosyal, siyasi, kültürel ve askeri meseleleri görüşmüştü.



Sudan-Rusya ilişkilerinde, son dönemlerde özellikle ekonomik alanda kayda değer gelişmeler yaşanıyor. Rusya ile Sudan'ın ticaret hacmi, 2017'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 100'ün üzerinde artışla 325 milyon dolara ulaşmıştı.

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