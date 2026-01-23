Putin ve Trump'ın Temsilcisi Ukrayna Krizini Görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un "Ukrayna" konulu görüşmesi sona erdi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ile Witkoff arasında başkent Moskova'da yapılan görüşme tamamlandı.

Görüşmeye katılan ABD heyetinde Witkoff'un yanı sıra Jared Kushner ve ABD Federal Satın Alma Servisi Komiseri Josh Gruenbaum da bulunurken, Rus heyetinde Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov ve Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev yer aldı.

Yaklaşık 3,5 saat süren görüşmede, Ukrayna krizinin çözüm süreciyle ilgili konular istişare edildi.