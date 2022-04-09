PÜTÜRGE'DE 5.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM - Son Dakika
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PÜTÜRGE'DE 5.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

09.04.2022 20:38

Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğünde deprem sırasında ilçeye bağlı Tekederesi Mahallesi kırsalında oluşan toz bulutu, vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğünde deprem sırasında ilçeye bağlı Tekederesi Mahallesi kırsalında oluşan toz bulutu, vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Deprem anında çekilen görüntülerde, dağlık alanda kalkan toz bulutu yer aldı.

27 ARTÇI SARSINTI

Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 17.02'de meydana gelen 5.2 büyüklüğünde deprem sonrası 3 saat içinde 1.0 ile 4.1 büyüklüğü arasında 27 artçı sarsıntı kaydedildi.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PÜTÜRGE'DE 5.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM - Son Dakika


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