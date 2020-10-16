QAnon: YouTube 'zararlı komplo teorilerine karşı' harekete geçti - Son Dakika
BBC

QAnon: YouTube 'zararlı komplo teorilerine karşı' harekete geçti

16.10.2020 14:32
QAnon: YouTube 'zararlı komplo teorilerine karşı' harekete geçti, System.String[]

YouTube, 'nefret ve tacize karşı' daha sert adımlar atacağını açıklayarak QAnon komplo teorisine karşı harekete geçen diğer sosyal medya platformlarına katıldı.

YouTube, QAnon komplo teorisiyle ilintili içereklere karşı sert adımlar atacağını açıkladı ve sitesinde nefret ve tacize izin vermeyeceğini söyledi.

Şirket, QAnon gibi şiddeti meşrulaştırmakta kullanılan komplo teorileriyle kişileri ya da grupları hedefleyen içerikleri yasaklayacağını söylüyor.

Daha önce Twitter ve Facebook da QAnon'a karşı benzer adımlar atmışlardı.

QAnon hareketi ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Şeytan'a tapan pedofil bir elite karşı mücadele ettiğini" öne sürüyor.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) geçen yıl "Komplo teorisi odaklı aşırı iç gruplar" konusunda bir uyarı yapmış ve QAnon'u potansiyel bir iç güvenlik tehditi olarak sınıflandırmıştı.

YouTube ne diyor?

YouTube dün bloguna koyduğu açıklamada, kurallarını ihlal eden "on binlerce QAnon videosunu kaldırdığını ve yüzlerce yayın kanalını kapattığını" fakat yer ve şekil değiştiren "nefret ve taciz içerikleriyle" baş edebilmek için yeni adımlara ihtiyaç duyduğunu ilan etti.

Açıklamada "Bugün, gerçek hayatta şiddet kullanımını meşrulaştırmakta kullanılan komplo teorileri üzerinden kişiler ya da grupları hedefleyen nefret ve tacize karşı kurallarımızın kapsamını daha da genişletiyoruz" denildi.

Şirket "bir kişiyi bu tür komplo teorilerinde parmağı olduğunu ileri sürerek tehdit ya da taciz eden içeriklerin" yeni yasaklara bir örnek olduğunu da kaydetti.

YouTube nefret söylemine karşı kurallarını genişleten bu adımı QAnon'un ortaya çıkışından üç yıl sonra atmış oldu.

Hareketin en çok da Demokratlara yönelen ve internet üzerinden yaygınlaştırılan çok sayıda temelsiz suçlamalar ve sahte iddialarla bağlantısı olduğu ortaya çıkmıştı.

Başkan Trump da Twitter hesabından, QAnon komplo teorisi ile ilişkili hesaplar tarafından ortaya atılan bu tür bazı temelsiz iddiaları paylaşmıştı.





Perşembe günü televizyonda yapılan seçmenlerle buluşma programına çıkan Trump, komplo teorisi hakkındaki bir soruyu "QAnon hakkında hiçbir şey bilmiyorum" diye yanıtladı.

Programın sunucusu cevap almak için ısrar edince Trump "Bu konuda hiç bir şey bilmiyorum. Bildiğim, pedofiliye çok karşı oldukları ve bununla çok mücadele ettikleri" dedi.

ABD'de 3 Kasım'daki başkanlık seçimler öncesinde düzenlenen mitinglerde, Trump'ı destekleyen kalabalıklar içinde QAnon sembollü tişörtler giyen ve bayraklar taşıyan kişiler olduğu görülüyor.

Çarşamba günü eski başkan Barack Obama, Trump'ı ve Cumhuriyetçileri QAnon'a alan açmakla suçladı.

Obama "Trump dezenformasyonun bir semptomu ve ve hızlandırıcısı" dedikten sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

"QAnon gibi deli saçması komplo teorilerinin Cumhuriyetçi Parti'nin ana akımına nasıl sızdığına baktığınızda, oradaki medya ekosisteminin hiç bir koruyucu filitresi olmadığını anlıyorsunuz"





QAnon nedir?

QAnon, Başkan Trump'ın politika, iş çevreleri, medya ve eğlence dünyası elitlerinin oluşturduğu ve sıkça Satanist senaryolar ve pedofili ağlarıyla ilişkili gizli bir "derin devlet" ağıyla mücadele ettiğini ileri süren yaygın ve hiç bir temele dayanmayan bir komplo teorisi.

İlk olarak 2017 yılının Ekim ayında 4chan adlı mesaj panosuna konulan imzasız bi mesaj ile ortaya çıktı. İsmini gizleyen kullanıcı 4chan'a koyduğu bir dizi paylaşımda Başkan Trump'ın başkanlığındaki gizli bir soruşturma grubuna mensup olduğunu ileri sürüyordu.

Bu temelsiz teoriyi savunanlar ABD hükümetinin en gizli belgelerine yani "Q yetkisine" sahip olduklarını da ileri sürüyorlar ve isimlerinin başındaki Q bunu temsil ediyor.

Bu kullanıcının "Q damlaları" ya da "kırıntılar" diye adlandırılan mesajları genellikle sloganlar, vaadler ve Trump yanlısı temalarla süslü kendine has bir şifreli dilde yazılıyor.

QAnon'dan önce 2016 yılında ortaya atılan "pizzagate" adlı sahte teori de Demokrat politikacıların Washington'daki bir pizzacıdan bir pedofil ağını yönettiklerini ileri sürmüştü.

QAnon: YouTube 'zararlı komplo teorilerine karşı' harekete geçti

Amerika Birleşik Devletleri, Komplo Teorisi, Donald Trump, Medya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya QAnon: YouTube 'zararlı komplo teorilerine karşı' harekete geçti - Son Dakika Dünya

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