QPAY ve Bilsoft'tan Dijital Entegrasyon Projesi
Ekonomi

QPAY ve Bilsoft'tan Dijital Entegrasyon Projesi

14.01.2026 17:24
QPAY ve Bilsoft, mali müşavirlikte ödeme süreçlerini dijitalleştiren yeni entegrasyonu tanıttı.

Maher Holding bünyesinde faaliyet gösteren ödeme sistemleri şirketi QPAY, e-dönüşüm ve ticari yazılımlar alanında hizmet veren Bilsoft ile gerçekleştirdiği işbirliği kapsamında, mali müşavirlik mesleğinde ödeme süreçlerini uçtan uca dijitalleştiren yeni entegrasyon projesini hayata geçirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, entegrasyon modeli, Quick Tower'da düzenlenen "Mali Müşavirlik Mesleğinin Değişimi ve Fırsatlara Uyum" başlıklı seminerde tanıtıldı.

Seminerde, mali müşavirlerin ödeme, tahsilat ve muhasebe süreçlerini tek bir akış üzerinden yönetmelerini sağlayan çözüm mimarisi ve uygulama örnekleri katılımcılarla paylaşıldı.

E-belge ve e-defter süreçlerinde dijitalleşmenin büyük oranda tamamlanmasına rağmen ödeme adımlarının birçok işletmede hala ayrı kanallardan yürütüldüğüne işaret edilen etkinlikte, durumun manuel veri girişini artırarak hata riskini yükselttiği ve mali müşavirlerin zamanını operasyonel süreçlere harcamasına neden olduğu vurgulandı.

QPAY ve Bilsoft entegrasyonu, söz konusu boşluğu "uçtan uca akış" yaklaşımıyla kapatmayı hedefliyor.

Fatura ve ödeme verileri otomatik aktarılacak

Tanıtılan yeni model kapsamında, Bilsoft altyapısı üzerinden QPAY'in ödeme ve tahsilat kabiliyetlerine tek noktadan erişim sağlanabilecek.

Fatura ve ödeme verilerinin otomatik aktarımıyla hız ve doğruluk kazanılması hedeflenirken, LUCA entegrasyonu sayesinde muhasebeleştirme süreçlerinde hata payının azaltılması amaçlanıyor. Ayrıca mali müşavirlere özel hazırlanan portal üzerinden mükellef süreçlerinin izlenmesi ve yönetimi mümkün olacak.

Açıklamada seminerde yaptığı konuşmaya yer verilen Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, QPAY'in sahadaki yaygınlaşmasını Quick Finansall ekosisteminin doğal bir uzantısı olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Yaşar, "Sigorta ile başlayıp finans ve ödeme sistemlerine uzanan bütünleşik bir ekosistem kurduk. QPAY ve Bilsoft işbirliği, bu ekosistemde ürünlerin ve entegrasyonların sahaya temas ettiği önemli bir adım. Regülasyona tabi şirketlerden oluşan yapımız, paydaşlarımız için güven zemini oluştururken, uzman iş ortaklarımızla geliştirdiğimiz çözümler, sektörde gerçek ihtiyaçlara karşılık veriyor." ifadelerini kullandı.

"Teknoloji mali müşavirleri güçlendirir"

QPAY Genel Müdürü Onur Baran Çağlar da QPAY'i kullanıcıya görünmeyen ama kusursuz çalışan bir ödeme altyapısı olarak konumlandırdıklarını vurguladı.

Çağlar, "Ödeme, tahsilat ve açık bankacılık kabiliyetlerini regülasyona uyumlu ve çevik bir mimariyle tek akışta sunuyoruz. Hedefimiz, ödeme yolculuğundaki sürtünmeyi azaltarak güvenli ve kesintisiz bir deneyim sağlamak." değerlendirmesinde bulundu.

Bilsoft Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Veli de teknolojinin mali müşavirleri güçlendirdiğini aktardı.

Bilsoft Genel Müdürü Erhun Öcal da otomasyon sayesinde mali müşavirlerin, operasyonel işlerden ziyade danışmanlık ve risk analizi rollerini daha fazla ön plana çıkarabiliceğini kaydetti.

Kaynak: AA

17:02
5 ay önce rüşvet soruşturmasında tutuklanan avukat Rezan Epözdemir tahliye edildi.
16:21
Kadın hakimi bacağından vuran savcı tutuklandı
16:18
Sadettin Saran aramış Fenerbahçe’nin Sörloth teklifinin detayları ortaya çıktı
16:12
Oktay Saral ’’Fırsatçılık’’ dedi, vatandaşların paylaşımları peş peşe geldi
15:13
Uçakta neler olmuş neler Rabia Karaca’nın utanarak anlattığı “Cinsel ilişki“ detayı
14:19
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca’nın ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası
