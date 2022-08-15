Ekvador'da 60 Metrelik Yarığa Düşen Üç Dağcının Cesetlerine Ulaşıldı

QUITO, 15 Ağustos (Xinhua) -- Ekvador kurtarma ekiplerinin yaptığı açıklamaya göre, ülkenin itfaiye birlikleri Carihuairazo Yanardağı'nın zirvesine varmaya çalışırken ölen üç dağcının cesetlerine Pazar günü ulaştı. Dağcılar, Ekvador'un batısı boyunca uzanan And Dağları'nda sönmüş bir yanardağ olan 5.020 metre yüksekliğindeki Carihuairazo'ya tırmanırken Cumartesi günü 60 metre derinliğindeki bir yarıktan içeri düştü. Ekvador Entegre Güvenlik Hizmeti ECU 911, ölen dağcıların 47 yaşında bir kadın ile 45-50 yaşlarında iki erkek olduğunu belirtti. Kazada 12 kişi de yaralandı. Yaralananların hepsi kurtarılarak civardaki hastanelere kaldırıldı. ECU 911 tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, olay Cumartesi sabahı acil servislere yapılan bir çağrıyla bildirildi ve dağcıların yeri bir konum belirleme sistemi aracılığıyla belirlendi. Hava koşulları ve akşam karanlığının bastırması nedeniyle dağcıların cesetlerine Cumartesi günü ulaşılamayınca ekipler çalışmalarına Pazar sabahı devam etti.