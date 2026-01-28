Rabia Gizem Doğaner, 6 Ayda 34 Kilo Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık

Rabia Gizem Doğaner, 6 Ayda 34 Kilo Verdi

Rabia Gizem Doğaner, 6 Ayda 34 Kilo Verdi
28.01.2026 11:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de, diyabet teşhisi sonrası sağlıklı beslenerek 6 ayda 34 kilo veren Rabia Gizem Doğaner'in hikayesi.

Kayseri'de fazla kilolarından kaynaklanan rahatsızlıkları nedeniyle gittiği doktorunun önerisiyle Süheyla Kantarcı Sağlıklı Hayat Merkezine başvuran 24 yaşındaki Rabia Gizem Doğaner, 6 ayda 34 kilo verdi.

Kayseri'de ikamet eden bir çocuk annesi Doğaner, 138 kiloya çıkması nedeniyle sağlık problemleri yaşamaya başladı.

Rahatsızlıkları nedeniyle gittiği aile sağlığı merkezinde diyabet teşhisi konulan Doğaner, doktorunun tavsiyesiyle 6 ay önce İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Süheyla Kantarcı Sağlıklı Hayat Merkezine müracaat etti.

Doğaner, buradaki sağlık kontrolünün ardından diyetisyen Büşra Nur Sığırcı'nın hazırladığı beslenme programını uyguladı.

Diyetin yanı sıra merkezde uzmanlar eşliğinde spor da yapan Doğaner, 6 ayda kontrollü olarak 104 kiloya düştü.

"Nefes alamıyordum"

Rabia Gizem Doğaner, AA muhabirine, fazla kilosu nedeniyle gündelik yaşamda çeşitli zorluklar çektiğini, zayıflamaya başlayınca rahat şekilde hareket ettiğini söyledi.

Aile hekimine başka bir hastalığından dolayı başvurduğunu ancak kendisinin tavsiyesiyle Sağlıklı Hayat Merkezine geldiğini ifade eden Doğaner, "Kilom o kadar yükselmişti ki artık nefes alamıyordum. Rahatsız olduğumdan dolayı gece yatamıyordum. Sağlık ocağındaki aile hekimim beni yönlendirdi, güzel bir yere gelince çok mutlu oldum. Şeker hastalığımı da yendim. Daha serüvenin yarısındayım. Devamını getirmeyi istiyorum." diye konuştu.

Kilodan kaynaklı genç yaşta şeker hastalığına da yakalanmanın kendisini üzdüğünü belirten Doğaner, kilo verirken aynı zamanda sağlıklı beslenmeyi de öğrendiğini dile getirdi.

"Şu an çok rahatım"

Doğaner, süreç içerisinde sebze ağırlıklı beslendiğini, yağlı yemeklerden uzak durduğunu anlatarak, "Bu kadar hızlı kilo vermeyi beklemiyordum. İstediklerimi yiyerek, sağlıklı beslenerek bu kadar sonuç beklemiyordum. Şu an çok rahatım." dedi.

Diyetisyen Sığırcı da Doğaner'in kendilerine geçen yıl temmuz ayında gebelik sonrası diyabet hastalığı şikayetiyle başvurduğunu söyledi.

Doğaner'in sürece hızlı bir şekilde adapte olarak 6 ay içerisinde 34 kilo verdiğini belirten Sığırcı, Doğaner'in azimli ve kararlı bir şekilde süreci devam ettirdiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Şeker Hastalığı, Kayseri, Sağlık, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Rabia Gizem Doğaner, 6 Ayda 34 Kilo Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelli Adamın Altınları Çalındı Engelli Adamın Altınları Çalındı
DEM Parti’den CHP’ye ziyaret DEM Parti'den CHP'ye ziyaret
Eski eşini ağır yaralayıp kayınvalidesini öldüren kişi, intihar etti Eski eşini ağır yaralayıp kayınvalidesini öldüren kişi, intihar etti
Nereden nereye Daniel Güiza 45 yaşında Bölgesel Lig’e transfer oldu Nereden nereye! Daniel Güiza 45 yaşında Bölgesel Lig'e transfer oldu
Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün! Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı
Youri Tielemans’a büyük şok Youri Tielemans'a büyük şok

11:55
Fener’in yıldızı Galatasaray’ın paylaşımını beğendi, ortalık karıştı
Fener'in yıldızı Galatasaray'ın paylaşımını beğendi, ortalık karıştı
11:34
Ülke adım adım karanlığa Kölelik sistemini geri getiriyorlar
Ülke adım adım karanlığa! Kölelik sistemini geri getiriyorlar
11:28
City maçı sonrası dünya devleri gelebilir İşte Galatasaray’ın play off turundaki muhtemel rakipleri
City maçı sonrası dünya devleri gelebilir! İşte Galatasaray'ın play off turundaki muhtemel rakipleri
11:26
Gonca Vuslateri’nden DEM Partilileri kızdıracak saç örme yorumu
Gonca Vuslateri'nden DEM Partilileri kızdıracak saç örme yorumu
11:13
Köfteci Yusuf’a büyük şok 163 bin kişinin verileri ihlal edildi
Köfteci Yusuf'a büyük şok! 163 bin kişinin verileri ihlal edildi
11:08
14 suçlu 5 ülkede yakalandı Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var
14 suçlu 5 ülkede yakalandı! Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 12:20:52. #7.11#
SON DAKİKA: Rabia Gizem Doğaner, 6 Ayda 34 Kilo Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.