Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili TBMM raporu tamamlandı - Son Dakika

Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili TBMM raporu tamamlandı

Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili TBMM raporu tamamlandı TBMM Araştırma Komisyonu raporuna göre Rabia Naz Vatan iddia edildiği gibi trafik kazası sonucu değil, yüksekten düşerek ölmüş olabilir Giresun'un Eynesil ilçesinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan'ın ölümü başta...

Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili TBMM raporu tamamlandı

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TBMM Araştırma Komisyonu raporuna göre Rabia Naz Vatan iddia edildiği gibi trafik kazası sonucu değil, yüksekten düşerek ölmüş olabilir

GİRESUN - Giresun'un Eynesil ilçesinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan'ın ölümü başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerini araştırmak üzere TBMM'de kurulan komisyon, 7 aylık çalışmanın ardından raporunu tamamladı. Hazırlanan raporda Rabia Naz Vatan'ın trafik kazasına bağlı olmadan yüksekten düşerek ölmüş olabileceğine yer verildi.

Giresun'un Eynesil ilçesi Gümüşçay Mahallesi'nde 12 Nisan 2018'de evinin önünde yaralı olarak bulunan Rabia Naz Vatan'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesinin ardından ortaya birçok iddia atılmıştı. Baba Şaban Vatan, kızı Rabia Naz'ın ölümüne çarpan bir aracın sebep olduğunu öne sürmüştü. İddialar üzerine Mecliste 23 Ekim 2019'da çalışmalarına başlayan Rabia Naz'ın ölümü başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerini araştırma komisyonu, 7 aylık çalışmanın ardından raporunu tamamladı.

Adli Tıp, emniyet, üniversiteler başta olmak üzere olayı inceleyen tüm kurum ve kuruluşların çalışmaları ile olaya ilişkin fotoğraflar, krokiler ve haritalara yer verilen raporda, iddia edilenin aksine Rabia Naz Vatan'ın trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği iddiası gerçekçi bulunmadı. Raporda, Rabia Naz'ın kemik kırıkları ve yol durumu dikkate alındığında "trafik kazası" sonucu yaşamını yitirdiği ihtimalinin düşük olduğu ifade edildi. Raporda ayrıca "dakikalarla sınırlı bir zaman sürecinde Rabia Naz'a başka bir yerde bir aracın çarparak bulunduğu yere getirip bırakması ihtimalinin olamayacağı" değerlendirmesi yapıldı. Rabia Naz'ın yaşadığı apartmanın yan cephesinden düşme ihtimaline ilişkin olarak da "vücudunda meydana gelen ve ölümüne neden olan yaralanmaların ikametinin bulunduğu binanın terasından yan tarafta bulunan fındıklık alana düşme sonucu gerçekleşme ihtimalinin kuvvetle muhtemel olduğu değerlendirilmektedir" denildi.

Rabia Naz'ın düşmüş olduğu fındıklık alandan bulunduğu yere Mürsel Küçükal tarafından taşınmış olabileceği ihtimaline de yer verilen raporda, Rabia Naz'ın intihara meyilli bir yapısı olmadığına dikkat çekildi. Ancak raporda Rabia Naz'ın nasıl düştüğü ve terastan itilip itilmediği konusunda herhangi bir tespit ve bulguya ulaşılamadığı vurgulandı.

Öte yandan olay yerinde inceleme yapan kolluk ekiplerinin ve savcılığın olayı tüm yönleriyle inceleme konusunda gerekli özeni göstermediği belirtilen raporda, soruşturma sürecine müdahale edildiği iddialarını destekleyici herhangi bir bulguya rastlanılmadığı da ifade edildi.

Eynesil ilçesi Gümüşçay Mahallesi'nde 12 Nisan 2018'de Rabia Naz Vatan, evinin önünde yaralı bulunmuş, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan küçük kız kurtarılamamıştı. Yüksekten düştüğü ya da intihar ettiği öne sürülen Rabia Naz Vatan ile ilgili hastane raporunda ölümün yüksekten düşme olduğu öne sürülmüş olsa da, baba Şaban Vatan kızına bir aracın çarparak hastaneye götürmek yerine evinin önüne bıraktığını iddia etmişti.

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 16:24 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili TBMM raporu tamamlandı - Son Dakika
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