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Radio Slave RX İstanbul'da!

6 saat önce

"En iyi İngiliz Yapımcı" ödülüne kadar sayısız ödüllere sahip isim 28 Şubat Cuma gecesi Birlikte Güzel sunumuyla şehrin en iyi ses sistemine sahip kulübü RX Istanbul'da!

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"En iyi İngiliz Yapımcı" ödülüne kadar sayısız ödüllere sahip  isim 28 Şubat Cuma gecesi Birlikte Güzel sunumuyla şehrin en iyi ses sistemine sahip kulübü RX Istanbul'da!

28 Şubat, İstanbul, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 02:53 
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