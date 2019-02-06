Rafadan Tayfa "Rafadan Her Notadan" Müzikali Sahnelenecek

Oyun, 9 Şubat saat 13:00 ve 15:00 seanslarında gösterilecek.

Çocukların sosyalleşmesi için eski mahalle oyunlarını ve takım ruhunu anlatan çizgi karakter projesi, canlı olarak seyirciye sunulacak."Eğer güzel ülkemizi daha önce hiç görmemiş bir kişiye anlatmak isteseniz ne yapardınız?" sorusuyla maceraya atılan Akın ve arkadaşlarının yaşadıklarını anlatacak müzikalde, Türkiye'nin güzelliklerini en doğal haliyle görüp, gelenekleri, kültürü ve değerlerini samimilikle, özgün şarkılar ve müziklerle seyirciye sunacak.