Son Dakika Haberleri: Rahmi koç, ayvalık'ta antikacıları gezdi
Son Dakika Güncel Haber

Rahmi koç, ayvalık'ta antikacıları gezdi

6 dakika önce

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde tatilini geçiren Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Rahmi Koç, Antikacılar Çarşısı'nı gezdi.

Rahmi koç, ayvalık'ta antikacıları gezdi, System.String[]
BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde tatilini geçiren Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Rahmi Koç, Antikacılar Çarşısı'nı gezdi.
Ayvalık'taki yazlığında tatilini geçiren Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Rahmi Koç, Antikacılar Çarşısı'nı gezdi. Antikacı Hakan Doğan, iş yerine gelen Rahmi Koç'un, koleksiyonlar arasında zeytincilik tarihi, eski iş yeri tabelaları ve berber koleksiyonlarını incelediğini söyledi.
Sanayi makineleri ve farklı malzemelerle ilgilenen Rahmi Koç, çarşıdaki diğer antikacıları da dolaştı.


Koç Holding, Rahmi Koç, Ayvalık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 08:41 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oyuncu Tuba Ünsal, annesi yanında vurulan küçük kıza sahip çıktı
Trump'la ilgili bomba iddia! Mülteci sayısına sınırlama mı getiriyor? Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili CHP'li Engin Altay'ı terleten soru Fehmi Koru, Ali Babacan'ın partisi için tarih verip yer alacak isimleri açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.9.2019 08:48:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rahmi koç, ayvalık'ta antikacıları gezdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]