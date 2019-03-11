Son Dakika Haberleri: Ramallah Türk Kültür Merkezi'nde "Portakalın Şehri: Yafa" Kitabı Tanıtıldı - Ramallah

Ramallah Türk Kültür Merkezi'nde "Portakalın Şehri: Yafa" Kitabı Tanıtıldı - Ramallah

20 dakika önce

İşgal altındaki Batı Şeria'da faaliyet gösteren Ramallah Yunus Emre Türk Kültür Merkezi, Osmanlı döneminde Yafa kentini anlatan "Portakalın Şehri: Yafa" kitabının tanıtımı için etkinlik düzenledi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da faaliyet gösteren Ramallah Yunus Emre Türk Kültür Merkezi, Osmanlı döneminde Yafa kentini anlatan "Portakalın Şehri: Yafa" kitabının tanıtımı için etkinlik düzenledi.

Filistinli tarihçi ve yazar Prof. Dr. Mahmud Yezbek'in kaleme aldığı ve "Filistin Araştırmalar Kurumu" tarafından basılan kitabın tanıtım programına, aralarında tarihçilerin de bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

Yezbek, etkinlik kapsamında kitapta ele aldığı konularla ilgili bilgi verdi.

Yezbek, kitabında, Filistin ile Osmanlı Devleti arasındaki ilişkileri ve Osmanlının Yafa sahil kentinin gördüğü yıkımlardan sonra yeniden inşasında oynadığı rolü işlediğini söyledi.

Yezbek, 1948'de İsrail işgaline maruz kalmasına rağmen Yafa'nın yıkımlara karşı direndiğini sözlerine ekledi.

Filistinli yazar, etkinlik kapsamında okurları için kitabını imzaladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 12:19 Kaynak: AA

Batı Şeria, Ramallah, Güncel
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