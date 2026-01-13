RUSTENBURG, 13 Ocak (Xinhua) -- Güney Afrika Cumhurbaşkanı ve Afrika Ulusal Kongresi Başkanı Cyril Ramaphosa, Kuzey Batı eyaletinin Rustenburg kentinde düzenlenen Afrika Ulusal Kongresi'nin 114. yıldönümü kutlama etkinliğinde konuşma yapıyor, 10 Ocak 2026.
Ramaphosa cumartesi günü, yönetim sorunlarını çözmek, ekonomiyi canlandırmak ve halkın güvenini yeniden kazanmak amacıyla partisinin 2026 için belirlediği 6 temel önceliği açıkladı. (Fotoğraf: Fan Haoyu/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Ramaphosa'nın 2026 Hedefleri - Son Dakika
