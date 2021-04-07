Ramazan ayı için çeşitli etkinlikler düzenliyor - Son Dakika

"Ramazan Birlikte Güzel" sloganıyla yola çıkan Yıldırım Belediyesi, her yaştan insanın Ramazan'ın manevi ikliminden yararlanmasını amaçlıyor ve bu doğrultuda çalışmalarını sürdürüyor. "Davulculara Adab-ı Muaşeret, Ritm, Mani Eğitimi", "Hikmet Dersleri- Riyazü's Salihin Okumaları", "İrfan Türküleri", "Çocukların Gözünden Ramazan Mani Yarışması", Pandemi dolayısıyla "Online Kur'an-ı Kerim ve Mukabele" programları ile birlikte vatandaşlara Osmanlı şerbeti ve lokum ikramları yapılacak.

DAVULCULARA ADAB-I MUAŞERET EĞİTİMİ

Vatandaşı sahura uyandırmak için mahallelerde dolaşacak davulculara nezaket çerçevesinde ve geleneksel usule uygun davranmaları için "Adab-ı Muaşeret", bununla birlikte davulu vurduğunda kulağa hoş bir ses gelmesi için "Ritm" ve kültürel birikimimizde var olan Ramazan manilerini öğrenmeleri için "Mani Söyleme" eğitimleri verilecek. 6-12 yaş grubundaki çocukların katılabileceği "Çocukların Gözünden Ramazan" temasıyla mani yarışması. Hikmet Dersleri kapsamında "Riyazü-s Salihin Okumaları" yapılacak. Ayrıca Ramazan ayının belli günlerinde sunumunu Temel Turabi'nin yapacağı İrfan Türküleri programı ile Yıldırımlı vatandaşlar türküyle buluşacak. Ramazan boyunca pandemi dolayısıyla online Kuran-ı Kerim ve Mukabele dersleri de yapılacak.

BAŞKAN YILMAZ: RAMAZAN BEREKETLİ GEÇSİN

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Pandemi kuralları kapsamında sizler için dolu dolu bir Ramazan programı hazırladık. İsteğimiz şudur ki bütün hemşehrilerimiz Ramazan ayını bereketli bir şekilde geçirsin. Dileğim pandeminin olmadığı günlerde, hep birlikte iftar çadırlarında buluşalım" sözlerini kullandı.