Ramazan ayında tepki çeken görüntüler

Ramazan ayında tepki çeken görüntüler
25.02.2026 10:11  Güncelleme: 10:18
Ramazan ayında tepki çeken görüntüler
İstanbul'da Ramazan ayında yere atılan pideler tepki çekti. O anları kayda alan vatandaş, "İsraf ediyorlar. Şuna bakın! Görüyor musunuz? Ben de köpeklerimi getirdim" sözleriyle sitem etti.

İstanbul Sultangazi'de Ramazan ayında yere atılan pideleri gören bir vatandaş duruma tepki gösterdi. O anları cep telefonuyla kaydeden vatandaş, "İsraf ediyorlar. Şuna bakın! Görüyor musunuz? Ben de köpeklerimi getirdim" sözleriyle sitem etti.

HER GÜN 5 MİLYON EKMEK ÇÖPE GİDİYOR

Ramazan ayında çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte israf tartışması yeniden gündeme geldi. Yapılan araştırmalar, Türkiye'deki ekmek israfının boyutunu bir kez daha ortaya koydu. Türkiye'de her gün yaklaşık 5 milyon ekmek çöpe atılıyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    ankarada da yani ekmekler tüm tüm copun kenarina birakilitor yazik günah tost yapmayidami bilmiyorsunuz eyy hanim efendilee ekmekleeini atmayin sonra yiywcek ekmek bulmazsiniz 5 0 Yanıtla
    Mehmet Demirci Mehmet Demirci:
    açız 3 0
  • Ayşegül Sanlı Ayşegül Sanlı:
    Bu kadar çok sayıda ekmeği çok büyük ihtimalle fırınlar atıyordur Bayatlamadan bir süre önce daha uygun fiyata verseler belki bu kadar israf ta olmaz 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
