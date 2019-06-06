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Ramazan Bayramı kutlanıyor

1 saat önce

AK Parti Bolu İl Başkanlığınca parti binasında bayramlaşma programı düzenlendi.

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AK Parti Bolu İl Başkanlığınca parti binasında bayramlaşma programı düzenlendi.
AK Parti'nin İl Başkanlığı binasındaki konferansa salonunda düzenlenen bayramlaşma programına, AK Parti Bolu milletvekilleri Arzu Aydın ve Fehmi Küpçü ile il başkanı Nurettin Doğanay, merkez ilçe, kadın ve gençlik kolları başkanları, ilçe başkanları ve ilçe belediye başkanlarının yanı sıra çok sayıda parti üyesi katıldı.
Doğanay, burada yaptığı konuşmada, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise kurtuluşa vesile olan üç ayların sonuncusu olan ramazan ayının hep birlikte el ve gönül birliği içinde idrak edildiğini kaydetti.
Şu an Irak'ın kuzeyinde ve dünyanın çeşitli yerlerinde görevde bulunan güvenlik güçlerini de unutmayan Doğanay, "Ülkenin bekası, geleceği, istiklali ve istikbali adına bizler burada rahat bir ramazan geçirelim ve rahat bir bayram yapabilelim diye operasyonda olan TSK mensuplarına Rabbim güç ve kuvvet versin. Allah şehitlerimize rahmet eylesin, gazilerimize de acil şifalar versin." dedi.
Doğanay'ın konuşmasının ardından parti üyeleri birbirleri ile bayramlaştı.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 10:31 Kaynak: AA
Fehmi Küpçü, Arzu Aydın, Bolu, AK Parti, Güncel
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