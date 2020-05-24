Ramazan Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

AK Parti Sakarya İl Başkanlığı tarafından video konferans aracılığıyla parti içi bayramlaşma toplantısı düzenlendi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, toplantıya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İl Başkanı Yunus Tever, milletvekilleri Recep Uncuoğlu, Çiğdem Erdoğan Atabek, Kenan Sofuoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, ilçe başkanları, belediye başkanları ile partililer katıldı.

Bayramlaşma toplantısını değerlendiren Tever, birlik, beraberlik ve dayanışma duygusunu en üst düzeyde yaşadıkları ramazan ayını geride bırakırken, hep birlikte bayrama erişmenin huzur ve mutluluğu içerisinde olduklarını söyledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Sakarya olarak geçen yıllara nazaran farklı bir ramazan ayını yaşadıklarını belirten Tever, "Ramazan aylarında kurduğumuz geleneksel iftar sofralarında buluşamasak, yan yana olamasak da el ele, gönül gönüle vererek ramazan ayının maneviyatını ve hazzını doyasıya yaşadığımızı düşünüyorum. Rabbim, ramazan ayı boyunca tutuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri kabul eylesin." diye konuştu.

Tever, Ramazan Bayramı'nın sağlık, huzur, esenlik getirmesini niyaz ederek İslam aleminin bayramını kutladı.

Karşılıklı bayramlaşma ve tebriklerin iletildiği toplantı duygu paylaşımları ile sona erdi.